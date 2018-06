Vraem: el 58% de sus habitantes vive bajo una situación de pobreza

El atentado que el jueves pasado cobró la vida de cuatro policías en Huancavelica reavivó la espiral de violencia que se vive en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). En los últimos dos años, 24 policías y militares murieron en esta zona de emergencia como consecuencia de emboscadas perpetradas por terroristas, quienes también brindan servicios al narcotráfico.



Sin embargo, existen otros males estructurales que también azotan al Vraem. Entre los principales, figuran la elevada pobreza y la poca presencia estatal.



Este escenario adverso figura en el Plan Estratégico para el Desarrollo del Vraem para el período 2018-2021, elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), a través de la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en los Valles Apurímac, Ene y Mantaro (Codevraem).



El documento precisa que el 58% de los 551 mil habitantes de esta zona –que alberga 69 distritos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Junín y Huancavelica– vive por debajo de la línea de pobreza (ingreso mensual menor a S/338) y un 22% son pobres extremos, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Ambas cifras están por encima del promedio nacional, que registra un 21,7% de pobres y un 3,8% de pobres extremos.



—Brecha significativa—

La provisión de servicios básicos es baja o nula en esta zona: nueve de cada diez habitantes de comunidades rurales carecen de conexión de agua, y un 85,7% no cuenta con saneamiento. La cifra se reduce aún más en los centros poblados, donde el 97% no tiene un acceso integral a estos servicios.



Los malos resultados también se reflejan en salud y educación. El 64,5% de los alumnos de segundo grado de primaria en el Vraem no entiende lo que lee, mientras que el 66% no puede resolver problemas de matemática.



Un factor que contribuye al retraso en el aprendizaje y el crecimiento de los niños son los altos índices de desnutrición crónica, mal que afecta al 17,7% de menores de 5 años, casi cinco puntos porcentuales más de lo reportado en el país (12,9%).



Los indicadores de infraestructura tampoco son alentadores: el 39% de las 2.982 escuelas necesitan ser sustituidas, y el 68% de los locales escolares carece de servicios básicos. Las falencias también se reflejan en la conectividad, ya que el 80% de las escuelas de nivel básico no tiene Internet.



—Panorama económico—

El Vraem abarca una superficie de 35 mil km2, similar a la del departamento de Piura. Según el INEI, la agricultura es la principal actividad productiva de la zona, y representa el 34% de su producción formal, seguida por la explotación de hidrocarburos (27%) relacionados con el proyecto Camisea. Solo un 16% del suelo está apto para realizar cultivos comerciales.



Desde el 2010, esta zona tiene la mayor área de cultivo de hoja de coca en el país, con aproximadamente 20 mil hectáreas disponibles. También concentra el 70% de la producción nacional (106 mil toneladas).