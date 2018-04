Conoce la campaña contra el bullying que lidera "WhatTheChic", estrella de YouTube

Con más de 8 millones de seguidores, Katy Esquivel, quien cuenta con el canal de YouTube "Whatthechic", es una de las youtubers más populares del Perú. Ella ha iniciado un proyecto llamado "Quiere-me", que consiste en recorrer 15 colegios de Lima para reunirse con los adolescentes y tratar el tema de violencia y bullying. El Comercio conversó con ella acerca de sus expectativas sobre este programa apoyado por Unicef.



"Yo llevo 7 años haciendo videos en Youtube y he podido conectarme con una gran cantidad de personas alrededor del mundo. Lamentablemente, no todos los comentarios que recibo son bonitos, hay mensajes muy tristes con historias devastadoras y crueles. Me siento identificada porque se relacionan a cosas que yo he vivido", confesó Katy Esquivel este martes.

"Pienso que si puedo entretener a estos chicos, por qué no usar esta influencia para hacerles cambiar sus vidas y hacerlos sentir mejor. Por eso, decidí crear "Quiere-me", que es un proyecto personal donde intento poner todo de mí para poder ayudar a estos jóvenes", nos dijo la videoblogger.

Katy Esquivel hizo hincapié en que su canal de YouTube no va cambiar de contenido - está enfocado, sobre todo, a tips de moda, belleza, viajes, entre otros temas - sino que, paralelamente, realizará un trabajo de campo con adolescentes para ayudarles a encontrar soluciones en caso sufran acoso escolar.

"Creo que si la gente me mira voy a poder demostrarles mi verdadero yo, que no es exactamente lo que ven en cámara. Voy a poder mostrar mi pasado, contar mi experiencia y ojalá pueda inspirar a varias personas a combatir este tipo de violencia que estamos viendo y que lamentablemente se está normalizando", sostuvo la youtuber.

Katy Esquivel conversó con El Comercio acerca de sus expectativas sobre el proyecto "Quiere-me".

Según datos de la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales 2015 (Enares 2015), en el Perú existen 10,5 millones de niños y adolescentes, siendo Lima la región con la tasa más alta (3 millones 199 mil) y Madre de Dios con la más baja (47 mil).

Entre las principales cifras del estudio, el 81,3% de adolescentes (12 a 17 años) ha sufrido alguna vez en su vida violencia psicológica o física por parte de las personas con quien vive. En el caso de los niños (9 y 11 años) 58,9% dijo haber sido víctima de violencia al menos una vez en su vida.



La encuesta también muestra que 75 de cada 100 niños fueron agredidos física o psicológicamente por sus compañeros de escuela. En el 75,7% de los casos el bullying ocurrió dentro del salón de clase.

En lo que se refiere a violencia sexual, 34,6% de adolescentes (12 a 17 años) dijo haber sido víctima. El 56,5% de ellos fue a causa de comentarios o bromas de tipo sexual, el 24% sufrió tocamientos incómodos en alguna parte del cuerpo, y el 21,1% de las víctimas fueron obligadas a ver pornografía en revistas o internet.

Ante esta situación, la representante de Unicef en Perú, Luisa Fornara, sostuvo que el programa "Quiere-me" pretende escuchar a los adolescentes y brindarles asistencia para que sus casos sean reportados y atendidos.

"Para llegar a los adolescentes es importante hablar su lenguaje y a través de ella (Katy Esquivel), que ha tenido una situación de violencia personal, vamos a poder llegar a muchos jóvenes para que sepan qué es el acoso, la violencia, el bullying, y cuáles son las medidas que se pueden tomar ante ello", detalló Fornara, quien no descartó que estas reuniones se puedan replicar en otras regiones del país.

El recorrido por los colegios comenzará en el centro educativo donde Katy Esquivel estudió, el centro educativo Juan XXIII. Durante el lanzamiento de la campaña también estuvo presente la Directora de Cooperación de la Embajada de Canadá en Perú y en Bolivia, Gail Cockburn.

