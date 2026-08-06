Al rescate de Huanchaco: Percy Valladares, un peruano que lucha contra el abandono del histórico balneario

A solo 15 o 20 minutos de la ciudad de Trujillo se encuentra Huanchaco, uno de los balnearios más emblemáticos de la costa norte del Perú. Reconocido a nivel mundial por sus ancestrales caballitos de totora, la calidez de su gente y su exquisita gastronomía, este destino también se ha consolidado como uno de los lugares preferidos por los surfistas, gracias a sus olas y su estrecha relación con este deporte.

Sin embargo, en los últimos años Huanchaco ha afrontado diversos desafíos que han afectado su imagen y atractivo turístico. El deterioro de algunos espacios públicos y la necesidad de una mayor inversión en su mantenimiento han impactado en un destino cuya actividad turística representa una importante fuente de ingresos para miles de familias de la zona.

Frente a esta realidad, Percy Valladares, líder de Raíces de Huanchaco, impulsa diversas iniciativas para recuperar y poner en valor este emblemático balneario. Su objetivo es preservar el legado construido a lo largo de los años y promover acciones que permitan devolverle el protagonismo que merece, involucrando a la comunidad y a distintos actores locales.

“Lo que estoy haciendo es rescatar toda la parte cultural, ambiental y natural de Huanchaco para, no solamente defenderla, sino también difundirla y así generar un cambio económico dentro de la población con el aprovechamiento de esta riqueza. Huanchaco ha caído en un abandono total por parte de las autoridades”, dijo muy apenado.

“Lo poco que teníamos de turismo lamentablemente ahora estamos casi cero. Mi sueño sería retroceder en el tiempo. Hace décadas atrás era otra cosa, no solo tenía playa, sino que había otro tipo de gente. Hemos hecho un rescate de la parte cultural de la zona, y notamos que, a través de estas acciones, se ha comenzado a transformar Huanchaco”, añadió Percy Valladades.

Percy Valladades busca recuperar parte de la historia del balneario norteño. (Foto: Lenin Tadeo / El Comercio)

En esa línea, remarcó que acciones como las que lidera representan un paso importante en la recuperación de la identidad de los niños, pues también se genera un respeto hacia los lugares sagrados de esta ciudad.

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Peruanos que Suman es una campaña e iniciativa social organizada por el diario El Comercio y el Banco de Crédito del Perú (BCP). A agosto de 2026, el proyecto se encuentra en su tercera edición recorriendo distintas regiones del país.

Su objetivo principal es identificar, visibilizar y premiar a los ciudadanos, líderes sociales y emprendedores mayores de 18 años cuyas acciones solidarias o proyectos generan un impacto positivo directo y transforman sus comunidades.