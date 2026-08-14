Carlos Pachas, el profesor que convirtió las redes sociales en una ventana para conocer la historia de Chincha

Para Carlos Manuel Pachas Lévano, enseñar siempre fue una forma de compartir conocimientos y generar oportunidades. El profesor de Ciencias Sociales, natural de Chincha, Ica, encontró en la docencia una herramienta para transmitir aprendizajes y contribuir a la formación de otras personas.

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Gracias a la campaña Peruanos que Suman de El Comercioy el BCP, pudimos conocer su historia y cómo ha utilizado las redes sociales para compartir los conocimientos y experiencias que ha acumulado a lo largo de los años. Hoy, su objetivo es poner todo ese aprendizaje al servicio de su querida provincia y contribuir a fortalecer su identidad cultural.

“En los últimos años de estudiante de profesor, para realizar mi tesis, me enfoqué mucho en el Tambo de Mora porque tiene mucha historia e importancia, inclusive económica. No solamente para mi provincia, sino para el Perú”, comenta.

“Mucha gente no conoce o desconoce la historia de Chincha, por lo tanto, el que no conoce su historia no se siente identificado y no siente el amor por el suelo que lo vio nacer. Quizás el hecho de ser docente me dio la facilidad de transmitir de una forma didáctica sobre la historia de Chincha”, añade el experimentado docente.

Carlos tiene un canal de YouTube que supera los 5 mil suscriptores y reúne más de 100 videos producidos, aunque, según cuenta, no todos han sido publicados. Con orgullo, destaca que varios de sus contenidos superan las 150 mil visualizaciones. Entre ellos se encuentran videos sobre la preparación de platos típicos, como la carapulcra y el tamal chinchano; entrevistas a historiadores; reseñas sobre distintos lugares de la provincia, entre otros contenidos vinculados a la cultura y las tradiciones de Chincha.

“Me considero un peruano que suma porque desde mi profesión como docente chinchano busco que la gente conozca su historia local, se identifique y ame Chincha, porque considero que si ama a su patria pequeña, como le llamo, también amará al Perú”, cuenta.

¿Tienes una historia que suma al Perú? Conoce más de la campaña Peruanos que Suman en la web y en este LINK.

Peruanos que Suman es una campaña e iniciativa social organizada por el diario El Comercio y el Banco de Crédito del Perú (BCP). A agosto de 2026, el proyecto se encuentra en su tercera edición recorriendo distintas regiones del país.

Su objetivo principal es identificar, visibilizar y premiar a los ciudadanos, líderes sociales y emprendedores mayores de 18 años cuyas acciones solidarias o proyectos generan un impacto positivo directo y transforman sus comunidades.