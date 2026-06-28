CEO de BCP: “Es importante inspirar a los peruanos a tener un impacto positivo en la sociedad”

Hay liderazgos que nacen lejos de los escenarios y de los titulares, pero que dejan una huella profunda en sus comunidades. Con esa premisa, regresa Peruanos que Suman, la iniciativa de El Comercio y el BCP que este año celebra su tercera edición. Diego Cavero, CEO del banco, explica el propósito de una campaña que busca dar visibilidad a quienes trabajan por un país mejor.

— ¿Qué representa Peruanos que Suman para el BCP y por qué decidieron apostar por una iniciativa como esta?

Estas son historias que pueden inspirar a muchísimos peruanos y ese efecto puede tener un impacto gigante en la sociedad. Está muy alineado a nuestro propósito de ser aliados del país para transformar planes en realidad. Creo que las personas que se reconocen, así como las que participan en este concurso, digamos, son personas que la sociedad valora muchísimo su aporte e impacto. Y en este tema de recuperar valores, de recuperar orgullo, creo que está muy alineado a lo que nosotros como organización queremos: asegurarnos de tener un impacto positivo en la sociedad. Así como reconocer y reforzar ese tipo de liderazgo que vemos en miles de peruanos.

— En un contexto donde muchas veces predominan las malas noticias, ¿qué importancia tiene destacar historias que inspiran y generan un impacto positivo?

Creo que es muy importante no solo reconocerlos a ellos, sino sobre todo, poder inspirar a muchísimos peruanos a que hagan y aporten muchísimo más, y a que tengan un impacto positivo en la sociedad. Hoy en día, todo el mundo está apurado, vivimos en una sociedad cada vez más individualista; por ello, considero que es bien importante reconocer y reforzar este tipo de valores y actitudes de cara a desarrollar un mejor Perú para todos.

— Desde su mirada, ¿qué significa hoy ser un peruano que suma?

Tiene varias dimensiones, pero lo más importante es contribuir al desarrollo del país desde la posición en la que estés. No tiene que ser una posición importante, puede ser una persona que tiene un impacto en una pequeña área. Pero es esa generosidad, ese compromiso con la sociedad, esos valores y principios que queremos fomentar y reconocer para buscar una sociedad más próspera, más justa para todos.

— ¿Qué reflexión esperan dejar en quienes conocen estas historias de impacto?

Que piensen en el país, que piensen en su comunidad, que piensen en su área de influencia, que no se asusten. Hay muchas personas que creen que tienen un impacto pequeñito y se cuestionan: ¿Qué puedo hacer yo para cambiar este país? Considero que si todos tenemos una actitud positiva vamos a cambiar el Perú y a transformarlo en lo que queremos todos, un mejor país.

— ¿Qué respuesta ha recibido la campaña desde su lanzamiento y qué expectativas tienen para esta tercera edición?

Aproximadamente, cada año hay alrededor de 200 casos. Es decir, ya tendríamos con esta tercera edición 600 casos de gente que se postula o que alguien los postula, porque han tenido alguna iniciativa o algún trabajo que está teniendo este impacto de sumar para construir un mejor Perú. Esperamos que este año haya mucho más de 200, ya que sabemos que hay miles y miles de peruanos que trabajan duro todos los días para eso. Además, lo hacen con espíritu de colaboración y de generosidad hacia la sociedad.

— ¿Qué valor agrega que esta campaña llegue a distintas partes del país?

En la coyuntura en la que estamos, de un país que está dividido y polarizado, no solo desde el ámbito político, sino también regional, creo que fortalecer y reconocer el rol, sobre todo, del Perú más alejado de la capital, es bien importante. Esta iniciativa lo refuerza, al reconocer emprendimientos a lo largo de todo el territorio. Por otro lado, Perú es un país de emprendedores, de gente con mucha iniciativa, con muchas ganas de trabajar, con mucho compromiso y responsabilidad. Esta campaña premia y refuerza justamente ese tipo de comportamientos.

— ¿Qué lecciones cree que los peruanos pueden aprender de estas historias?

Primero, creo que es la iniciativa; segundo, es el compromiso y la generosidad con la sociedad; tercero, es que no hay iniciativa pequeña. Todas aportan de distintas maneras y desde realidades diversas. Si tenemos muchísimas iniciativas con ese alineamiento, podemos tener un impacto gigante en el país. Entonces, no tenemos que buscar las megainiciativas. Cosas pequeñas también deben ser reconocidas.

— ¿Qué mensaje le daría a las personas que aún dudan en dar el paso para emprender o participar en una iniciativa como esta?

Que no hay impacto pequeño, que son un ejemplo y que pueden ser inspiración para miles de peruanos. No es solo el impacto específico de su iniciativa, también es el impacto en inspirar a muchos más peruanos a hacer lo mismo. Que se animen a participar. Más allá de que tenga que haber un ganador, o dos en este caso, el solo hecho de tener una iniciativa, participar y ser reconocidos por la gente, creo que es un premio importantísimo. Y como digo, más que el reconocimiento, es cómo pueden inspirar a millones de peruanos a hacer lo mismo.