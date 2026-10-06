Por Redacción EC

A los ocho años, Ezequiel Gómez Quispe comenzó a descubrir que una hebra de lana podía guardar mucho más que una historia familiar. Bajo la mirada de su padre, Manuel Gómez Sauñe, aprendió a seleccionar la lana de oveja, separar sus colores e identificar las plantas utilizadas para teñirla. Hoy, 55 años después de aquellos primeros pasos, el artesano ayacuchano dedica su vida a preservar el arte textil andino y a demostrar que un telar también puede convertirse en una herramienta para recuperar la confianza y abrir nuevas oportunidades.

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