Peruanos que Suman: Fidel Cueva Hinostroza, el profesor que convirtió un charco en un humedal lleno de aves

Hace más de 23 años, cuando Fidel era un joven profesor en Chupaca, la creación de un proyecto de ciencias le revoloteaba la cabeza a él y a sus alumnos. No querían la típica maqueta con planetas, ni un pequeño experimento en un laboratorio. Querían algo para trascender. Vieron un charco formado por las lluvias en Chupaca. Y si… ¿y si hacemos un humedal que cambie el ecosistema de esta región y se convierta en el hogar de miles de aves?

MIRA AQUÍ: Fredy Castro es un Peruano que Suma y enseña a su comunidad a valorar sus raíces y a proyectar su futuro

Fidel Cueva Hinostroza, docente de ciencias, estaba convencido de que en Chupaca (a menos de media hora de Huancayo) podían generar un humedal. Faltaba que los alumnos le crean. Primero en 2003, con los alumnos del colegio Jorge Basadre, y luego con distintas generaciones de estudiantes. La propuesta en la localidad parecía inviable. Pero con voluntad, y un poco de locura, se puede luchar contra las adversidades ambientales y efectos del calentamiento global.

¿Cómo convencer a pequeños alumnos de primaria y secundaria que lo que estaban a punto de hacer no iba a rendir frutos hoy, ni iba a ser visible en breve, sino en 5, 10 o más años?. Así, un poco a ciegas y solo con la convicción de que sí se va a lograr el humedal, todos aportaron su granito de arena: represar el agua, sembrar plantas, recuperar las aves y fauna y de la zona y con eso, poco a poco, el humedal iba tomando forma.

“Cuando ya represamos, comenzamos a traer totoras de otros humedales y a sembrar, la gente decía “esos están locos, no va a producir, no va a salir el humedal”. En la actualidad hay más de 24 mil aves. Hoy veo a universitarios tomando notas y pienso: “Hace 25 años era un charco y me decían que estaba loco. Ahora todos toman fotos, hacen documentales y más”.

Con el trabajo ya hecho, declarado por SERFOR como un humedal andino y con más de 24 mil aves de más de 20 especies diferentes, tocaba ahora hacer visible este proyecto que surgió de un salón de clases. Chile, Ecuador, Suecia y sus concursos ambientales vieron y conocieron cómo Fidel y sus alumnos crearon un humedal que hoy es ejemplo del trabajo ambiental que puede desarrollarse cuando todas las partes están en la misma dirección.

Hoy, Fidel cree que el Humedal Pucush Uclo Ojo del Mundo puede ser un lugar de gran atracción turística para los amantes de la naturaleza y del avistamiento de aves. Sueña con tener puentes sobre el humedal que permitan apreciar la fauna y la flora de la zona. Y sobre todo, sigue pensando en cómo este proyecto de laboratorio, con más reconocimiento afuera que dentro del propio Perú, puede ser más conocido aún por sus compatriotas.

¿Tienes una historia que suma al Perú? Conoce más de la campaña Peruanos que Suman en la web y en este LINK.

Peruanos que Suman es una campaña e iniciativa social organizada por el diario El Comercio y el Banco de Crédito del Perú (BCP). A agosto de 2026, el proyecto se encuentra en su tercera edición recorriendo distintas regiones del país.

Su objetivo principal es identificar, visibilizar y premiar a los ciudadanos, líderes sociales y emprendedores mayores de 18 años cuyas acciones solidarias o proyectos generan un impacto positivo directo y transforman sus comunidades.