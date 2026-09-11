Fredy Castro es un Peruano Que Suma y enseña a su comunidad a valorar sus raíces y a proyectar su futuro

A más de 4500 msnm, Fredy Castro Gutiérrez, un antropólogo y docente peruano, comparte su conocimiento en beneficio de la comunidad de Rosaspampa, Ayacucho. Entre la tierra y el aula, enseña a valorar sus raíces y a proyectar su futuro. Aquí te contamos su historia y por qué es un Peruano Que Suma.

En diálogo con este medio, destacó que busca generar un impacto en los jóvenes estudiantes de la zona y sean agentes de cambio positivo, pues el conocimiento debe difundirse y replicarse para beneficios de todos.

“Soy profesional de Enseña Perú. Un fitotoldo yo lo considero un espacio geográfico, pero si lo explicamos desde la parte científica, es un invernadero artificial creado con materiales de agrofilm, pero considero al fitotoldo que he implementado en Rosaspampa un espacio pedagógico”, indicó.

Fredy Castro explica su loable labor en Rosaspampa. (Foto: Lenin Tadeo - El Comercio)

“Rosaspampa tiene un clima bien extremo. Hay meses en los que cae mucha nevada helada. Es imposible cultivar al aire libre. Cualquier hortaliza o planta resultada quemada por la nevada. Por ello, este proyecto responde principalmente a estas condiciones, para demostrar que es posible cultivar a más de 4500 msnm”, añadió muy orgulloso.

En esa línea, apuntó que, junto a los estudiantes a su cargo, ha cultivado hortalizas como col, lechuga, espinaca y apio. En cuanto a tubérculos, el año pasado hicieron lo propio con la papa y el olluco. También han producido algunas lebumbres como haba y arveja.

¿Tienes una historia que suma al Perú? Conoce más de la campaña Peruanos que Suman en la web y en este LINK.

Peruanos que Suman es una campaña e iniciativa social organizada por el diario El Comercio y el Banco de Crédito del Perú (BCP). A agosto de 2026, el proyecto se encuentra en su tercera edición recorriendo distintas regiones del país.

Su objetivo principal es identificar, visibilizar y premiar a los ciudadanos, líderes sociales y emprendedores mayores de 18 años cuyas acciones solidarias o proyectos generan un impacto positivo directo y transforman sus comunidades.