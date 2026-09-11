Gilmar Beltrán Ponce, el huancaíno que transforma la arcilla en arte peruano para fortalecer la identidad y cultura

Gilmar Beltrán Ponce, artista de Quilca (Junín), transforma la arcilla en arte peruano, pues considera que de este modo se fortalece la identidad y la cultura. Además, transmite este conocimiento desde el Taller de Arte Escuela Beltrán. Sin duda, es un Peruano que Suma y comparte su talento a nivel nacional para las siguientes generaciones. Aquí su historia.

A sus 61 años, se mantiene con una vitalidad única y un firme propósito de hacer que su arte trascienda en el tiempo a travpes de nuevos valores e interesados en el trabajo con este material que dominó desde que era un niño.

“Con muchos años de experiencia en la labor de transformar la materia prima de la arcilla en obras de arte. A partir de los siete años tomo la iniciativa por algunas personas mayores. Esto sucedió en el distrito de Laraos, en la provincia de Yauyos en Lima. De la laguna, yo cogía un poco de arcilla y la transformaba en animalitos como aves, cóndores y llamitas de la zona”, cuenta Gilmar.

Gilmar Beltrán Ponce es un Peruano que Suma en Junín. (Foto: Lenin Tadeo - El Comercio)

“La arcilla es algo maleable que solamente con las manos, un poco de corazón y con la mente, podemos recrear obras de tradición, nuestra vivencias aquí en la sierra central de Huancayo. Ese es el compromiso que tengo, de transmitir a los niños, a nuevos valores, porque uno deja este espacio en la tierra. Dejamos, así como nuestros ancestros han dejado nuestros huacos a nivel nacional, también tenemos ese deber con las nuevas generaciones”, añade.

En esa línea, revela que tiene un taller y escuela en Lima, donde dicta clases. Además, hace constantes viajes a nivel nacional a solicitud de empresas mineras y ONGs que requieren sus servicios para transmitir este arte en las comunidades del país, de acuerdo a la identidad del lugar.

Su objetivo claro es que esto trascienda en el tiempo ya sea por la familia o los nuevos valores. Incluso a nivel nacional tiene algunas personas que aprendieron con él, y ya están exportando sus propias piezas. “Es duro y difícil ser artista, pero por nuestras venas corre el ADN de nuestros antepasados”, apunta.

¿Tienes una historia que suma al Perú? Conoce más de la campaña Peruanos que Suman en la web y en este LINK.

Peruanos que Suman es una campaña e iniciativa social organizada por el diario El Comercio y el Banco de Crédito del Perú (BCP). A agosto de 2026, el proyecto se encuentra en su tercera edición recorriendo distintas regiones del país.

Su objetivo principal es identificar, visibilizar y premiar a los ciudadanos, líderes sociales y emprendedores mayores de 18 años cuyas acciones solidarias o proyectos generan un impacto positivo directo y transforman sus comunidades.