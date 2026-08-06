Hacer del reciclaje un estilo de vida: Lydia Fernández, una peruana que suma en Trujillo

Muchas veces las dificultades que se presentan en la vida pueden frenar tus sueños o hacerte creer que nada tiene sentido, pero también ponen a prueba tu fortaleza y capacidad. Este es el caso de Lydia Raquel Fernández, creadora del emprendimiento ‘Buenas Ideas’ en Trujillo, quien ha convertido el reciclaje en el eje de su trabajo, elaborando piñatas, maquetas y disfraces.

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Esta peruana que suma nos contó que tiene un hijo pequeño y por él busca salir adelante, aunque en un inicio no fue nada sencillo. Ella no tenía un título universitario, pero sí las ganas de progresar y emprender en un mercado, en ocasiones, poco amigable.

“Yo tengo un hobby desde muy pequeña. Siempre me ha gustado el tema de las manualidades, entonces poco a poco he querido emprender algo que sea propio y que la gente pueda conocer, con el don que tengo, de la mano con el reciclaje. De esta manera, puedo crear arte a través de piñatas, maquetas, disfraces, sombreros locos, entre otros”, nos narra Lydia.

“Muchas personas desechan materiales como el cartón, pero yo lo puedo convertir en algo maravilloso. Cuando me separé de mi pareja, no tenía un título ni herramientas. No sabía por dónde empezar; sin embargo, miraba a mi hijo y sentía que sí podía. Pese a mis problemas empecé a crear, sin saber que a la gente le iba a gustar”, añadió muy emocionada.

Su historia demuestra cómo mantenerse fiel a su vocación puede transformar la creatividad en una oportunidad, al mismo tiempo que resalta la importancia del emprendimiento femenino, aun frente a la adversidad.

Lydia Fernández mostrando parte de sus creaciones para el lente de este diario. (Foto: Lenin Tadeo / El Comercio)

¿Tienes una historia que suma al Perú? Conoce más de la campaña Peruanos que Suman en la web y en este LINK.

Peruanos que Suman es una campaña e iniciativa social organizada por el diario El Comercio y el Banco de Crédito del Perú (BCP). A agosto de 2026, el proyecto se encuentra en su tercera edición recorriendo distintas regiones del país.

Su objetivo principal es identificar, visibilizar y premiar a los ciudadanos, líderes sociales y emprendedores mayores de 18 años cuyas acciones solidarias o proyectos generan un impacto positivo directo y transforman sus comunidades.