Pamela Casimiro, la inventora huancaína cuya creación promete ayudar a damnificados de desastres

Un envase del tamaño de una lata de refrescos que con solo presionar un botón sea capaz de cocinar un alimento o hervir agua. Parece un artículo propio de una película de ciencia ficción, pero se trata de una realidad, gracias a una talentosa juninense.

Como parte de la campaña Peruanos que Suman de El Comercio y el BCP, nos encontramos en la ciudad de Huancayo para conocer a Pamela Casimiro, una joven inventora que creó Smart Containers, unos envases autocalentables que espera puedan ser utilizados por los damnificados de algún desastre natural.

Desde pequeña, la mente de Pamela se divertía imaginando soluciones para problemas del día a día. “Siempre me preguntaba cuál sería mi huella en el mundo”, nos cuenta la joven inventora, nacida hace 31 años en Huancayo pero que separa la mitad de su corazón para Jauja, la ciudad en la que pasó gran parte de su adolescencia.

Su época escolar estuvo repleta de premios en ferias de ciencia, pero su gran paso como inventora llegaría en el 2009. Poco después del nacimiento de su sobrina, y ante la desesperación de la madre que no sabía por qué lloraba la bebé, a Pamela se le ocurrió crear un osito traductor del llanto.

“Resulta que los llantos de los bebés tienen la misma frecuencia. Así sea un bebé japonés, peruano o ruso”, explica la joven. La inventora detalla que al investigar sobre el tema descubrió que diversas instituciones internacionales habían estudiado por años las características que permitían clasificar con alta confiabilidad las razones principales de los llantos neonatales: hambre, sueño o estrés, por ejemplo.

En el 2010, mientras cursaba la carrera de Administración en una universidad local, Pamela presentó su invento como parte de un proyecto y recibió una calificación destacada, además de una avalancha de elogios que aumentaron su apetito por seguir creando.

Gracias a ello, en el 2012 comenzaría a trabajar en el desarrollo de Smart Containers.

“Es un invento inspirado en los damnificados de nuestro país, puesto que ellos tenían complicaciones para calentar sus alimentos luego de un desastre. Pero también puede ser utilizado por viajeros que no tienen cómo purificar el agua o calentar su comida, o por militares que se encuentren en misiones de campaña, por ejemplo”, explica.

El desarrollo de este invento le tomó seis años, pues aprovechaba el poco tiempo libre que le dejaban los estudios y el trabajo.

Estos innovadores envases funcionan gracias a la reacción producida por un elemento natural, convirtiéndolo así en un producto reutilizable, ecoamigable e inofensivo para el consumo humano.

El invento de Pamela ha recibido 15 premios nacionales e internacionales, entre los que destacan el Premio de Oro en el concurso Korea International Youth Olympiad, The Best of The Best Invention otorgado por la Federación Internacional de Asociaciones de Inventores de Londres y el primer lugar como Inventor Regional en el Concurso Nacional de Inventores de Indecopi.

Pamela ha ganado 15 premios nacionales e internacionales gracias a su innovadora creación. / HUGO CUROTTO / EL COMERCIO

Actualmente, Pamela tiene una empresa en la que realiza ventas pilotos de los Smart Containers. Las conversaciones que mantiene para formar alianza con una empresa basada en Corea del Sur y Estados Unidos la llenan de esperanza.

Pero, además, la joven dirige FICTE, una fundación con la que busca abrirle oportunidades a potenciales inventores. “Yo brindo apoyo técnico, legal y cuando puedo económico a los peruanos de distintas regiones que están llenos de talento pero no encuentran oportunidades. A mí me gusta decirles que sueñen en grande y que luchen por sus sueños, ya que de esa manera podrán contribuir con nuestro país y con la humanidad”, dice Pamela.

Sus ganas de contribuir y sus increíbles inventos hacen de Pamela una auténtica Peruana que Suma.