Irma Lagos Damián, la mujer que mantiene viva una tradición de más de 50 años con su gelatina de pata

En el mercado de Chupaca, en Junín, una tradición que comenzó hace más de 50 años continúa vigente gracias a Irma Lagos Damián. Ella está al frente de la Gelatinería Carmencita, un negocio que lleva el nombre de su madre, quien inició hace más de cinco décadas la preparación y venta de la tradicional gelatina de pata.

Irma nos cuenta que la gelatina de pata se elabora a base de pata de res y, según la tradición con la que se prepara, contiene calcio y colágeno natural. “Primero, la pata de res se sancocha, luego se retira el aceite y se cuela el líquido. Después, se separa la carne y la preparación continúa con azúcar rubia, un poco de esencia de vainilla y azúcar quemada”, nos indica.

La historia de esta gelatina también está ligada al esfuerzo de su madre, quien recorría distintos lugares llevando su producto. Con el paso de los años, la tradición se mantuvo y hoy son personas de distintas partes, no solo de Chupaca, las que llegan hasta el mercado para probar la gelatina de pata de la Gelatinería Carmencita.

Irma, además, es docente de educación primaria, una profesión que comparte con sus hermanos, quienes también son docentes. Cuando se retiró de la docencia, asumió el negocio y la responsabilidad de mantener viva la tradición que comenzó hace más de cinco décadas y que continúa atrayendo a personas que llegan hasta Chupaca en busca de la conocida gelatina de pata.

“Yo me considero una peruana que suma porque soy luchadora y trabajadora. Aparte de ser una gran profesional, sigo adelante con el legado de mi mami”, señala.

Conoce más de la campaña Peruanos que Suman en la web y en este LINK.

Peruanos que Suman es una campaña e iniciativa social organizada por el diario El Comercio y el Banco de Crédito del Perú (BCP). A agosto de 2026, el proyecto se encuentra en su tercera edición recorriendo distintas regiones del país.

Su objetivo principal es identificar, visibilizar y premiar a los ciudadanos, líderes sociales y emprendedores mayores de 18 años cuyas acciones solidarias o proyectos generan un impacto positivo directo y transforman sus comunidades.