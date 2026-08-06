Karla Ybañez: la cantante que convirtió una promesa en impulso y la música en una oportunidad para otros en Trujillo

Karla Ybañez es una talentosa cantante trujillana que descubrió su verdadera vocación gracias al impulso de una de las mujeres más importantes de su vida: su abuela. Con ella compartió algunos de sus momentos más felices y, antes de fallecer, le pidió que nunca dejara de luchar por sus sueños. Desde entonces, ha convertido esa promesa en el motor que la impulsa a seguir creciendo en la música.

Creció rodeada de música. En su familia, varios de sus integrantes interpretan distintos instrumentos, pero hasta su llegada nadie había apostado por el canto de forma profesional. Impulsada por esa pasión y por sus ganas de abrirse camino, decidió presentarse a castings en programas de televisión, una experiencia que terminó superando todas sus expectativas.

“La persona que me impulsó fue mi abuelita. Toda mi familia es musical, pero faltaba alguien que cante. De mí fue la única que se despidió, me dijo ‘hijita, cuídate mucho, siempre te voy a apoyar, siempre voy a cuidar de ti y voy a estar orgullosa hasta donde tú llegues en la música’. Me fui y cuando regresé ya había fallecido”, contó muy emocionada.

“Después de casi un mes la soñé y en ese sueño me dijo ‘no te rindas’. Estudié canto en el conservatorio. A raíz de eso seguí, me presenté a muchas audiciones, hasta que en 2023 llegó el programa ‘La Voz Perú’, temporada tropical y pasé”, añadió Karla sobre su proceso en el arte.

En esa línea, Karla asegura que es una peruana que suma porque disfruta asumir nuevos desafíos, apoyar a quienes la rodean y abrir espacios para que los nuevos talentos puedan darse a conocer. “En un ambiente en que los más pequeños pueden caer en las drogas o la delincuencia, el arte y la cultura pueden aportar mucho”, destacó.

Además de continuar con su carrera artística, hoy dedica parte de su tiempo a orientar, enseñar y acompañar a niños y jóvenes que sueñan con cantar. Algunos buscan dar sus primeros pasos sobre un escenario, mientras que otros simplemente encuentran en la música un espacio para aprender, expresarse y disfrutar de un pasatiempo saludable.

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Peruanos que Suman es una campaña e iniciativa social organizada por el diario El Comercio y el Banco de Crédito del Perú (BCP). A agosto de 2026, el proyecto se encuentra en su tercera edición recorriendo distintas regiones del país.

Su objetivo principal es identificar, visibilizar y premiar a los ciudadanos, líderes sociales y emprendedores mayores de 18 años cuyas acciones solidarias o proyectos generan un impacto positivo directo y transforman sus comunidades.