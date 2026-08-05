La historia de Diana Sánchez, la diseñadora que convierte la artesanía cajamarquina en oportunidades

Soñaba con ser única y distinta, y lo fue materializando en sus diseños. Con la vestimenta, con el calzado, Diana Sánchez creaba piezas únicas casi sin darse cuenta, recortando sus prendas de niña, añadiéndole distintivos a cada ropa y así, comenzó a forjar su carrera de diseñadora de modas y artesana, como ella casi siempre resalta.

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Su pasión por el diseño de modas nació gracias a su abuelita, quien le enseñó a amar su cultura, a antender los procesos artesanales y de los tejedores, que son aquellos que con sus manos crean arte que luego puede ser transformado en prendaa que hoy se lucen ya en pasarelas peruanas e internacionales también. Diana nos cuenta que tuvo la oportunidad de presentar algunos de sus diseños de su marca “Diana Sehnch” en la semana de la moda de Chile, con una muy buena recepción del público.

“En cada rincón de Cajamarca, hay una artesana o artesano que quiere darse a conocer al mundo. La idea de esta marca es que este trabajo se conozca, que se valore y que al final se pueda difundir y preservar. Mis artesanos son mis mejores aliados”, nos indica Sánchez.

Considera que los artesanos son casi siempre desplazados, ninguneados y por eso junto a su marca creó también “Kjachas al poder”, un centro de talleres y formación para gente que, como ella, también espera convertir su talento en prendas únicas y especiales. Por ahora ya tiene presencia en su natal Cajamarca.

Diana Sánchez se considera una peruana que suma porque no solamente piensa en ella, sino que espera que su entorno de artesanos pueda cumplir sus sueños a través de ella. Los artesanos son uno de los sectores más pobres del país, y su propuesta quiere cambiar esa realidad.

¿Tienes una historia que suma al Perú? Conoce más de la campaña Peruanos que Suman en la web y en este LINK.

Peruanos que Suman es una campaña e iniciativa social organizada por el diario El Comercio y el Banco de Crédito del Perú (BCP). A agosto de 2026, el proyecto se encuentra en su tercera edición recorriendo distintas regiones del país.

Su objetivo principal es identificar, visibilizar y premiar a los ciudadanos, líderes sociales y emprendedores mayores de 18 años cuyas acciones solidarias o proyectos generan un impacto positivo directo y transforman sus comunidades.