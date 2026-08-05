La misión de Elsa Yarleque: construir un mejor futuro para niños con autismo en Huaral

Desde la sala lúdica de ‘Sonrisólogos’ (Huaral, Chancay), un centro de desarrollo integral para niños con autismo y sus cuidadores, nos recibe la directora y fundadora de la organización, Elsa Yarleque Álvarez. Ahí, nos comparte su inspiradora historia que tiene como principal objetivo ayudar a pequeños con esta condición.

Su vocación inició hace varios años, pues fue voluntaria y ahora trabaja arduamente en el apoyo constante y evolución de pequeños con TDA (Trastorno por Déficit de Atención), TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), síndrome de down y otras discapacidades.

“Yo soy voluntaria y vi la necesidad que existía en la provincia porque no teníamos un centro equipado para niños. Mi objetivo más grande es tener una casa para atender a niños con autismo”, indicó muy esperanzada.

Por tal motivo, requiere y solicita el apoyo de las autoridades y la empresa privada. Lo esencial es contar con un lugar acorde a las necesidades del sector para acoger a cada vez más niños con las mencionadas condiciones. Si bien ha realizado gestiones y cuenta con apoyo de la misma Municipalidad de Huaral para ‘Sonrisólogos’, apunta a que esto crezca y el beneficio para la comunidad sea aún mayor.

Elsa también nos contó que, junto a su equipo de trabajo, han hecho campañas de salud mental, bailoterapia, y demás acciones que contribuyen al cuidado de todos los miembros del hogar, pues hace hincapié en que incluso los mismos padres de familia necesitan pasar por terapia.

Elsa Yarleque, directora y fundadora de 'Sonrisólogos' en Huaral. (Foto: Lenin Tadeo / El Comercio)

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Peruanos que Suman es una campaña e iniciativa social coorganizada por el diario El Comercio y el Banco de Crédito del Perú (BCP). A agosto de 2026, el proyecto se encuentra en su tercera edición recorriendo distintas regiones del país.

Su objetivo principal es identificar, visibilizar y premiar a los ciudadanos, líderes sociales y emprendedores mayores de 18 años cuyas acciones solidarias o proyectos generan un impacto positivo directo y transforman sus comunidades.