La misión de Elsa Yarleque: construir un mejor futuro para niños con autismo en Huaral

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Desde la sala lúdica de ‘Sonrisólogos’ (Huaral, Chancay), un centro de desarrollo integral para niños con autismo y sus cuidadores, nos recibe la directora y fundadora de la organización, Elsa Yarleque Álvarez. Ahí, nos comparte su inspiradora historia que tiene como principal objetivo ayudar a pequeños con esta condición.
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Su vocación inició hace varios años, pues fue voluntaria y ahora trabaja arduamente en el apoyo constante y evolución de pequeños con TDA (Trastorno por Déficit de Atención), TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), síndrome de down y otras discapacidades.
“Yo soy voluntaria y vi la necesidad que existía en la provincia porque no teníamos un centro equipado para niños. Mi objetivo más grande es tener una casa para atender a niños con autismo”, indicó muy esperanzada.
Por tal motivo, requiere y solicita el apoyo de las autoridades y la empresa privada. Lo esencial es contar con un lugar acorde a las necesidades del sector para acoger a cada vez más niños con las mencionadas condiciones. Si bien ha realizado gestiones y cuenta con apoyo de la misma Municipalidad de Huaral para ‘Sonrisólogos’, apunta a que esto crezca y el beneficio para la comunidad sea aún mayor.
Elsa también nos contó que, junto a su equipo de trabajo, han hecho campañas de salud mental, bailoterapia, y demás acciones que contribuyen al cuidado de todos los miembros del hogar, pues hace hincapié en que incluso los mismos padres de familia necesitan pasar por terapia.
¿Tienes una historia que suma al Perú? Conoce más de la campaña Peruanos que Suman en la web y en es LINK.
Peruanos que Suman es una campaña e iniciativa social coorganizada por el diario El Comercio y el Banco de Crédito del Perú (BCP). A agosto de 2026, el proyecto se encuentra en su tercera edición recorriendo distintas regiones del país.
Su objetivo principal es identificar, visibilizar y premiar a los ciudadanos, líderes sociales y emprendedores mayores de 18 años cuyas acciones solidarias o proyectos generan un impacto positivo directo y transforman sus comunidades.
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