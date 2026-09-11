María Luz Candia es una valiente madre que, a través de la artesanía, sacó adelante sola a sus tres hijos

María Luz Candia es artesana en textilería en Ayacucho. Con sus manos, llena de vida los telares y mantiene viva una tradición que se hereda de generación en generación. Además, es madre de tres hijos, a los que se encargó de darles educación superior gracias a su arte y talento.

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A sus 62 años aún quiere aprender y compartir su conocimiento con los interesados, a fin de que puedan emprender y salir adelante, tal cual ella lo hizo, pues nos confesó que es madre soltera. Aquí su inspiradora historia y por qué es una Peruana que Suma.

“Mia madre es de Ocobamba, Andahuaylas. Ella tejía las mantas a cintura. Yo la veía y le pedía que me enseñara ese arte. Es así como empiezo a trabajar los diseños wari. Tenía que sacar a la semana tres a cuatro trabajos para solventar mis gastos”, cuenta María Luz a este medio.

María Luz Candia es una Peruana que Suma y comparte su arte. (Foto: Lenin Tadeo - El Comercio)

Pese a que estudió enfermería técnica en Lima, vio en la artesanía una oportunidad de negocio. De esta manera logró que sus tres hijos sean profesionales. Ahora ellos trabajan en el taller junto a ella y se muestra muy orgullosa de lo alcanzado.

Finalmente, esta luchadora mujer peruana confesó que tiene un sueño que espera cumplir pronto. “Antes, mi idea era abrir un museo, pero como fui madre soltera, educando a tres hijos, no lo pude lograr, pero sí poco a poco lo conseguiré”, reveló.

¿Tienes una historia que suma al Perú? Conoce más de la campaña Peruanos que Suman en la web y en este LINK.

Peruanos que Suman es una campaña e iniciativa social organizada por el diario El Comercio y el Banco de Crédito del Perú (BCP). A agosto de 2026, el proyecto se encuentra en su tercera edición recorriendo distintas regiones del país.

Su objetivo principal es identificar, visibilizar y premiar a los ciudadanos, líderes sociales y emprendedores mayores de 18 años cuyas acciones solidarias o proyectos generan un impacto positivo directo y transforman sus comunidades.