Marlon Tolentino, el chef que promueve la pesca responsable y quiere convertir a Chimbote en la capital del ceviche

Llegar a Chimbote es adentrarse en una ciudad donde el mar define su identidad y su gastronomía. Entre sus sabores más representativos destaca el ceviche, un plato que el chef Marlon Tolentino Llontop ha convertido en una bandera de la cocina local gracias a su apuesta por la pesca artesanal y el respeto por los insumos del litoral ancashino.

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Al frente del restaurante Rico Chimbote, considerado una de las principales referencias gastronómicas de la ciudad, Marlon continúa una tradición familiar que comenzó en 1991. Su padre fue quien le enseñó, junto a sus hermanos, el oficio que hoy lo ha llevado a convertirse en uno de los cocineros más reconocidos de la región.

“Nuestro restaurante tiene el concepto de pesca local, artesanal y, sobre todo, una pesca responsable. Nosotros vendemos lo que nos da Chimbote. Por eso podemos encontrar un lenguado, cabrilla, chita, pulpo, percebes. Trabajamos mucho con nuestros recursos marinos”, indicó a este medio.

Aunque es administrador de empresas de profesión, descubrió en la cocina su verdadera pasión. El aprendizaje junto a su padre marcó el inicio de un camino que hoy también lo lleva a representar la gastronomía chimbotana en distintos escenarios dentro y fuera del país.

“Soy un cocinero empírico, aprendí gracias a mi padre. Soy administrador de empresas de profesión y me encariñé mucho con el ceviche. Yo también hago presentaciones turísticas, no solo a nivel local, sino que también participo en eventos nacionales e internacionales”, añadió.

Más allá de los reconocimientos, Marlon tiene una meta clara: posicionar a Chimbote como un destino gastronómico reconocido por la calidad de su ceviche y de sus productos marinos. Para él, la cocina también es una herramienta para impulsar el desarrollo de su ciudad.

“Me considero un Peruano que Suma porque voy por ese camino, la consagración va a llegar poco a poco y estoy en proceso de ello”, afirmó el chef, quien continúa promoviendo la riqueza culinaria de Chimbote a través de un restaurante que apuesta por la sostenibilidad y la identidad local.

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Peruanos que Suman es una campaña e iniciativa social coorganizada por el diario El Comercio y el Banco de Crédito del Perú (BCP). A agosto de 2026, el proyecto se encuentra en su tercera edición recorriendo distintas regiones del país.

Su objetivo principal es identificar, visibilizar y premiar a los ciudadanos, líderes sociales y emprendedores mayores de 18 años cuyas acciones solidarias o proyectos generan un impacto positivo directo y transforman sus comunidades.