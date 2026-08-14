El ritmo de un sueño: Miguel Ángel Ballumbrosio y su apuesta por la cultura en Chincha

“Si somos perseverantes, los sueños se pueden cumplir”, señala Miguel Ángel Ballumbrosio, un talentoso músico, percusionista y cultor peruano, oriundo de Chincha, quien lleva el ritmo en la sangre y ahora lidera un centro cultural para beneficio de su provincia. Aquí su historia.

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“Hago un poco de todo como buen peruano. la idea del centro cultural surgió a raíz de mi padre que siempre tuvo ese sueño de tener un espacio grande donde podamos inculcar y mostrar nuestra identidad carmelitana, chinchana, iqueña”, cuenta con orgullo el talento artista nacional.

“En el año 1999 me mudé a España para un trabajo que no tiene nada que ver con la música, pues era cocina y restauración. Después pasé a Francia, donde solo me dediqué a la música. Trabajé 12 años en la Filarmónica de París, como profesor de cajón peruano, percusión y zapateo”, añade con orgullo.

En esa línea, destacó que en Francia cuentan con centros culturales que son tres veces más amplios que en Perú, los mismos que tienen bibliotecas, mediatecas y diversas temáticas culturales que son gratis para todos los interesados; algo que no se encuentra en nuestro territorio.

“Me considero un peruano que suma porque trabajo sin fines de lucro con el único objetivo de seguir educando y reafirmando una identidad bien peruana y bien chinchana”, afirma.

¿Tienes una historia que suma al Perú? Conoce más de la campaña Peruanos que Suman en la web y en este LINK.

Peruanos que Suman es una campaña e iniciativa social organizada por el diario El Comercio y el Banco de Crédito del Perú (BCP). A agosto de 2026, el proyecto se encuentra en su tercera edición recorriendo distintas regiones del país.

Su objetivo principal es identificar, visibilizar y premiar a los ciudadanos, líderes sociales y emprendedores mayores de 18 años cuyas acciones solidarias o proyectos generan un impacto positivo directo y transforman sus comunidades.