Ricardo Musse, el profesor que hizo que las alumnas de un colegio en Sullana practiquen futsal y rocen la gloria

Abogado de profesión, aficionado a la poesía y subdirector del colegio INIF Nº48 de Sullana, Ricardo Musse Carrasco siempre tuvo pasión por el fútbol. Suele ser arquero cuando juega fulbito con sus colegas y es fan del ‘Dibu’ Martínez y el fallecido ‘loco’ Gatti. Con todo ese fanatismo, creó desde cero un equipo de futsal femenino, y los resultados llegaron rápido.

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El INIF es un colegio de Sullana solo de mujeres. Tiene nivel primario y secundario. En los juegos deportivos escolares organizados por el Ministerio de Educación, la institución educativa nunca había participado en la rama de futsal femenino. Hasta que en el año 2025 el subdirector Musse se compró el pleito. Tuvo que convocar salón por salón, invitar a las alumnas y luego conversar con sus padres, porque aún en algunos lugares está la idea de que el fútbol o el futsal son solo deportes para varones. Pero eso ya cambió y hace mucho tiempo.

Nueve alumnas se anotaron en esta aventura, una de ellas tenía cierta experiencia en haber practicado fútbol y con esa base, más 35 entrenamientos previos a la competición, llegó el día de jugar. Con el equipo de futsal femenino, Musse Carrasco y el INIF avanzaron ronda a ronda en la fase distrital, hasta llegar a la final. Un resultado muy meritorio, pero inesperado. Desde allí, todo cambió.

“Este año, como las alumnas han visto que hay logros y que ellas también se empoderan como mujeres en esta disciplina deportiva, ahora sí, nos rebasó la cantidad de alumnas. Tuvimos 20, casi 22 alumnas. Y como el año pasado subcampeonamos, nuestro objetivo ahora es alzar la copa”, nos cuenta con emoción.

La meta está clara y hoy el subdirector del colegio INIF Nº48 sueña con que algunas de sus alumnas puedan llegar a ser profesionales del fútbol, con una liga en ascenso y donde hoy hay muchas más oportunidades para aquellas que compiten por ser las mejores.

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