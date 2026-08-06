Para llegar a su taller, había que adentrarse en Ciudad Eten. A unos minutos de Chiclayo, y luego de pasar por Monsefú, los caseríos y campos agrícolas de Ciudad Eten nos reciben mientras la cumbia acompaña nuestro recorrido. Allí encontramos a Ruperto, un peruano que suma en la región Lambayeque.

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Su historia es inspiradora. Estudió administración hotelera para aprender nuevas cosas y sobre la marcha fue dándose cuenta que a pesar del gusto por su profesión, Ruperto se sentía atraído por otras labores. Ligado siempre a su familia, Millones veía cómo su madre cocinaba con un mortero que ya no rendía igual. En la playa, donde las piedras abundan, Ruperto encontró una que podía convertirse en la base para todo lo que hoy hace. Mortero nuevo para mamá, y una nueva pasión desbloqueada: la escultura en piedra.

“Me dije ‘yo sí puedo realizar arte’”, nos dice emocionado Ruperto. “Me imagino crecer a lo más grande que pueda llegar. Tengo la idea de hacer una pasarela con todo lo que es mi cultura, de acá de Lambayeque. Estoy dando trabajo a mucha gente que entiende que sí se puede trabajar, que se puede hacer arte con cosas recicladas, con estas piedras que nosotros reutilizamos”, indicó.

Hoy en día, su taller y showroom tienen distintos trabajos realizados por él. Desde lavaderos, morteros y batanes, hasta esculturas de distintos tamaños, así como joyería, posavasos y detalles para los seres queridos. De unas piedras de la playa a un trabajo único e irrepetible.

Ruperto Millones es otro de los peruanos que suman que pudimos conocer en nuestro viaje al norte del país. De Ciudad Eten para el Perú, unos trabajos en escultura que ya son reconocidos por distintas instituciones.

¿Tienes una historia que suma al Perú? Conoce más de la campaña Peruanos que Suman en la web y en este LINK.

Peruanos que Suman es una campaña e iniciativa social organizada por el diario El Comercio y el Banco de Crédito del Perú (BCP). A agosto de 2026, el proyecto se encuentra en su tercera edición recorriendo distintas regiones del país.

Su objetivo principal es identificar, visibilizar y premiar a los ciudadanos, líderes sociales y emprendedores mayores de 18 años cuyas acciones solidarias o proyectos generan un impacto positivo directo y transforman sus comunidades.