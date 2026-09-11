Peruanos que suman: Saturnino Quispe Boza, el guardián de las alpacas en el cerro Huamanrazu de Huancavelica

No es fácil llegar a las faldas del cerro Huamanrazu en Huancavelica. Inicias el camino desde la ciudad a 3600 m.s.n.m. y comienzas a subir por Santa Bárbara, Titiccasa, y luego por la repartición de Lambrasccasa vas río arriba. Te falta el aire, estás a 4750 metros de altura y allí te espera Saturnino Quispe Boza, con sus más de 60 años, lleno de entusiasmo y vida, como si la altura no existiera, como si sus pulmones fueran de hierro.

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Nos cuenta Saturnino que por temas familiares decidió mudarse a las faldas del cerro Huamanrazu junto a su esposa. Por herencia, tenía que hacerse cargo de alrededor de 200 alpacas. Y él, que durante toda su vida fue un optimista del servicio, se sentía listo para el reto.

Hay frío, lluvia y heladas con frecuencia, pero eso no lo amilana. Con sus dos perros como compañía y las alpacas vigilantes, Saturnino tiene hoy un hogar en el que la rutina no cambia mucho. Despierta con la luz del sol, prepara su desayuno y luego sale a cuidar de los suyos. La alimentación, hidratación y condiciones para que puedan desarrollarse mejor son claves para que las alpacas crezcan en paz. Su preocupación diaria es qué van a comer y dónde van a tomar agua sus alpacas.

Con su trabajo en la Asociación de Productores del cerro Huamanrazu (donde 10 familias comparten la posesión de estas áreas) y el apoyo de la cooperación internacional vía plataformas como GoFundme, hoy tienen 50 hectáreas de pradera natural, mallas ganaderas y potreros, los camélidos han mejorado su salud. Hay alrededor de 450 alpacas y hoy quieren industrializar los procesos: la fibra, la piel, el cuero y la carne, para llegar a mercados que tengan en cuenta sus costos de producción

Quispe Boza sueña con un proyecto de desarrollo en los Andes para industrializar la materia prima de los camélidos. Sueña con mejorar la zona para poder recibir a turistas, que conozcan a sus alpacas y que puedan disfrutar de esto que para él es hoy su vida entera: la compañía de estos animales en las faldas de un cerro a más de 4700 metros de altura.

¿Tienes una historia que suma al Perú? Conoce más de la campaña Peruanos que Suman en la web y en este LINK.

Peruanos que Suman es una campaña e iniciativa social organizada por el diario El Comercio y el Banco de Crédito del Perú (BCP). A agosto de 2026, el proyecto se encuentra en su tercera edición recorriendo distintas regiones del país.

Su objetivo principal es identificar, visibilizar y premiar a los ciudadanos, líderes sociales y emprendedores mayores de 18 años cuyas acciones solidarias o proyectos generan un impacto positivo directo y transforman sus comunidades.