El nivel del lago Titicaca se reduce 58 centímetros por la falta de lluvias. Expresidentes encarcelados registran más de 70 salidas de la Dinoes. El 60,5% de municipios no tiene formularios virtuales de acceso a la información. Astros del fútbol mundial son nominados a The Best de la FIFA. Lima necesita una arena para evitar cancelaciones y cambios de escenarios en conciertos.

Si te gustó este episodio, puedes seguirnos a través de Spotify para estar pendiente del contenido de este podcast.

¿DÓNDE ESCUCHAR LOS PODCAST DE EL COMERCIO?