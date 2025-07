Petro-Perú buscará un préstamo de al menos US$150 mlls. y apoyo del MEF. Dina Boluarte reapareció ante la prensa e intentó justificar su aumento de sueldo. Gobierno asegura que no retrocederá en exclusión de 50 mil registros del Reinfo. “Runners” calientan Lima con la New Balance Lima 15k Powered by El Comercio. Universitario superó 1-0 a Deportivo Garcilazo.

Si te gustó este episodio, puedes seguirnos a través de Spotify para estar pendiente del contenido de este podcast.