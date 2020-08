Últimas noticias del Perú y el mundo - Lunes 18 de agosto | Podcast No hay suficientes laboratorios para pruebas moleculares. Fiscal Juárez lideró operativos vinculados a César Villanueva. La censura contra el ministro Benavides no tiene respaldo. La censura contra el ministro Benavides no tiene respaldo. Desempleo en los rubros de Servicios y Comercio. Paolo Guerrero sufrió lesión en la rodilla derecha.