Tenemos que hablar







Tenemos que hablar - Ep. 13: Máscarillas con válvulas no protegen a otras personas | Podcast Ariana Lira y Óscar Paz, periodista de la sección nacional de El Comercio, conversan sobre las máscaras aras con válvulas de exhalación, que vienen usando muchas personas e incluso diversas autoridades, pese a que no están incluidas dentro del protocolo elaborado por el Ministerio de Salud. Si una persona infectada con COVID-19 usa una máscara ara o mascarilla con válvula, pueden contagiar a otras personas, ya que estas permiten que el aire salga sin ningún filtro, y si la persona que la lleva está contagiada, las gotitas cargadas de virus seguirán esparciéndose al exterior, es decir, sólo funciona en una dirección. Estas válvulas unidireccionales son útiles para no inhalar humo de un incendio, bombas lacrimógenas en alguna manifestación o para deberes de carpintería.