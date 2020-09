Tenemos que hablar

Para destituir del cargo al presidente de la República, Martín Vizcarra, el parlamento necesita obtener 87 votos. El Comercio realizó un sondeo entre los partidos políticos y por ahora no lograrían sumar esa cantidad, debido que la bancadas de Alianza Para el Progreso y Fuerza Popular, decidieron cambiar de opinión y no apoyar la vacancia.

El Partido Morado es la única agrupación que no exige que el presidente se presente ante el Pleno a dar explicaciones. Asimismo, presentaron un oficio para reconsiderar y revocar la admisión de la vacancia, para así no llevar a cabo la sesión de mañana. Sin embargo, todos reconocieron que, de acuerdo al reglamento, no procedería dicho pedido.

Además, cinco agrupaciones todavía están evaluando su decisión. Solo Unión Por el Perú sigue firme en destituir al mandatario. ¿Podría cambiar la situación y destituir a Martín Vizcarra? Sobre esto, Gladys Pereyra conversa con Martín Hidalgo, periodista de la sección política de El Comercio.





