Tenemos que hablar - Ep.102: Eleciones 2021: 32% de peruanos aún no definen su voto | Podcast Según la reciente encuesta de El Comercio-Ipsos, el 13% de peruanos no precisan por quién votar y el 19% respondió que no respaldará a ningún candidato. Además, George Forsyth, continúa encabezando la intención de voto con 23%. Sobre esto, Gladys Pereyra conversa con Martín Hidalgo, periodista de la sección política de El Comercio, quien brinda más detalles de la intención de voto para las próximas elecciones.