Tenemos que hablar - Ep.105: Elecciones 2021: 44% no acudiría a votar si continua pandemia | Podcast De acuerdo a la última encuesta de El Comercio-Ipsos, el 44% de las personas encuestadas han respondido que si continua la pandemia hasta el día de las elecciones, no asistirían a votar. ¿Qué pasaría si este porcentaje de personas no acude a las urnas? ¿Qué medidas tomará la ONPE? Gladys Pereyra conversa con Alicia Rojas, periodista de política de El Comercio.