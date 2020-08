En entrevista exclusiva con El Comercio, Pedro Cateriano reveló detalles importantes que explicarían el por qué su gabinete no recibió la confianza por parte de los parlamentarios. El expremier contó que días antes de presentarse ante el pleno del Congreso, el presidente del legislativo, Manuel Merino le dijo que no había “consenso” para brindarle el voto de investidura porque diversas bancadas no estaban de acuerdo con la ratificación de Martín Benavides en el sector educación. Pese a dicho condicionamiento, Cateriano y el presidente Martín Vizcarra, decidieron no someterse a esa clase de “practicas parlamentarias”.

Además, contó que se reunió con el líder de la bancada Alianza para el Progreso, César Acuña, quien dijo que lo apoyaría sin ninguna condición. Sin embargo, no le sorprende que a la hora de la votación, toda la bancada de Acuña se haya abstenido porque es consciente que esto pasa en política.

Sobre esta y más revelaciones, Ariana Lira conversa con Sebastián Ortiz, el periodista de la sección política de El Comercio, quien conversó con Cateriano horas después de habérsele negado el voto de investidura.