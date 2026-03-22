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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Debatirá tanta gente que su meta no es ‘ganar con el brillo’ de su contenido, sino golpearse en las costillas y brincar para que los veamos. Es la esencia del debate ¿Pero cómo te diferencias sino se viraliza tu combazo al vecino? Por eso, como primer apunte preliminar, va este: Todo candidato tiene un plan A y un plan B. El A es el de la propuesta, contenido puro y duro; el B es el de la contingencia, el de cómo te la arreglas para atacar o para defenderte si te atacan o replicar si te contratacan. No se puede pronosticar nada sin conocer la historia de los debates, la personalidad de los candidatos, su posición en las encuestas y, lo más importante, la conformación de los grupos.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.