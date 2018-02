La renuncia de Kenji Fujimori y otros nueve parlamentarios a Fuerza Popular debilitará al partido que lidera la ex candidata presidencial Keiko Fujimori. Así lo cree el 50% de los entrevistados en la última encuesta nacional de Ipsos Perú, mientras que el 37% opina que la agrupación naranja se mantendrá igual.

Solamente el 8% indica que Fuerza Popular se fortalecerá tras el alejamiento de los autodenominados “avengers”.

El analista político Arturo Maldonado explicó que la bancada naranja sí se ha visto afectada tras la renuncia del bloque del menor de los Fujimori, porque ahora no tiene la mayoría en el Parlamento y para aprobar algún proyecto de ley deberá mostrar apertura hacia otros grupos en busca de los votos que le hacen falta.

“Ahora necesitan una cuota de apertura hacia las otras bancadas y esto podría debilitar el frente interno. ¿Por qué? Porque si en el afán de tratar de cotejar a algunos congresistas de otros partidos se les ofrece algún tipo de prebendas como la dirección de una comisión, algún integrante de Fuerza Popular puede resentirse u originar una fricción”, dijo a El Comercio.

Maldonado también dijo que Fuerza Popular “es muy reactivo a lo que percibe la opinión pública”, por lo que estimó que adoptarán medidas internas para “prevenir mayores disidencias”. “Seguramente va a ajustar las tuercas”, añadió.

El estudio de opinión de Ipsos Perú, además, señala que solamente el 18% está de acuerdo con las expulsiones de Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Maritza García.

El 73% indica que la bancada naranja debió respetar la decisión de estos parlamentarios de no respaldar con sus votos el pedido de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Al respecto, el ex congresista fujimorista Alejandro Aguinaga indicó que estas cifras reflejan que Fuerza Popular no solo cometió un error “sino una barbaridad” al expulsar al hijo menor del indultado ex mandatario Alberto Fujimori.

“No solo ha sido un error, sino una barbaridad, no tienen una lectura adecuada y han sido ejecutores de la insania de dos asesores”, refirió a este Diario.

Sin embargo, tras la salida del bloque de Kenji Fujimori, el portavoz alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril consideró que su partido salió fortalecido, porque se dejaba de lado a congresistas que “complotaban” desde la interna.

(Infografía: El Comercio) (Infografía: El Comercio) Archivo El Comercio

De acuerdo a la encuesta, el 41% cree que los “avengers” tienen el derecho de formar su bancada, luego de que la Oficialía Mayor del Parlamento les haya negado constituir una bancada mixta.

¿Habrá una disputa electoral?

El analista Arturo Maldonado también mencionó que si Keiko Fujimori y Kenji Fujimori se enfrentan en una elección, esto marcará “la división completa del fujimorismo”.

De esta manera comentó otro resultado de la encuesta de Ipsos Perú, en el sentido, de que el menor de los Fujimori tiene el 11% de intención de voto, mientras que su hermana el 21% de cara a las elecciones presidenciales del 2021.

Para Aguinaga, cercano a la facción ‘albertista’, esto demuestra que Kenji tiene dentro del fujimorismo “un gran caudal” electoral y que ello “tiene que valorarse”.