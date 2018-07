El 73% prefiere que Fuerza Popular no presida el Congreso

La presidencia del Congreso de la República debería recaer en algún integrante de una agrupación diferente a la de Fuerza Popular, según el 73% de la población encuestada por Datum Internacional.

De acuerdo al reciente estudio, solo el 12% está a favor de que la Mesa Directiva del Congreso para la próxima legislatura 2018-2019 esté presidida por la bancada que cuenta con mayoría simple.

Asimismo, el 10% no manifestó una preferencia en particular e indicó que cualquier congresista podría dirigir el Parlamento. El 5% no dio respuesta.

Además, la mayoría de peruanos señaló que no se sienten representados por sus congresistas. En el caso del vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, el 73% sostuvo que no se siente representado por él, un 10% dijo que sí y el 17% no respondió.

Sobre el vocero alterno, Héctor Becerril, el 78% indicó que no lo representa, el 9% señaló que sí y el 13% no dio respuesta. Según los ciudadanos, la legisladora fujimorista Úrsula Letona no representa al 74% de la población, el 8% tuvo una respuesta afirmativa y el 18% no opinó.

Por el lado del oficialismo, el 70% consideró no estar representado por el congresista Juan Sheput, el 14% indicó que sí y el 16% no respondió. Sobre Marisa Glave, legisladora del partido de izquierda Nuevo Perú, el 71% dijo no sentirse representado por ella, el 10% manifestó que sí y el 19% no dio ninguna opinión.

Cabe resaltar que, en el mismo sondeo, el Congreso de la República obtuvo una calificación desaprobatoria de 6,2, la más baja nota hasta la fecha según Urpi Torrado, gerente general de Datum.

Asimismo, el Gobierno tiene una calificación de 9,4, mientras que el Poder Judicial registra una de 7,2.

FICHA TÉCNICA

La encuesta nacional de Datum Internacional se realizó del 29 de junio al 2 de julio del 2018 con una muestra de 1.200 entrevistados hombres y mujeres de 18 a 70 años. Margen de error: +/- 2,8%. Nivel de confianza: 95%.