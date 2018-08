El 94% de informados sobre caso de San Martín cree que debe renunciar

La más reciente encuesta de El Comercio–Ipsos revela que el 58% de ciudadanos está informado acerca del audio en el que se escucha al juez supremo César San Martín solicitar un favor personal a Walter Ríos, detenido ex presidente de la Corte Suprema del Callao.

En la conversación, registrada en marzo pasado, San Martín insta a Ríos a que presione a una magistrada para que agilice un trámite relacionado a la interdicción de su hermana mayor.

Además, el sondeo nacional –elaborado entre el 15 y 17 de este mes– muestra que el 40% no conoce el tema y el 2% no tiene una opinión precisa sobre este asunto.

Del total de informados sobre el caso de César San Martín, el 94% considera que él debe renunciar a la Corte Suprema, porque “ha perdido la confianza de la ciudadanía”.

En tanto, el 5% cree que no debe hacerlo, porque “no se ha probado que haya hecho algo ilegal”. Finalmente, el 1% no tiene una posición clara sobre los hechos.

A raíz de los audios, la Procuraduría Anticorrupción ha denunciado a San Martín por los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

–Un poder impopular–

El analista político destaca que si bien poco más de la mitad de encuestados conoce el caso de San Martín, en la ciudadanía está instalada la idea de que la corrupción está arraigada en el Poder Judicial.

“Más que nombres, la población rechaza el manejo de la administración del sistema de justicia en el Perú. No creo que el ciudadano de a pie tenga en la mente los nombres de San Martín o Ríos, pero sí quiere que se vayan todos”, comentó.

A raíz del caso de los audios –añade Castillo– hay un sentir común: si alguien ha usado su investidura para obtener favores propios, al margen de su línea política o su reputación, debe dejar su cargo.

“Ya le ha pasado a Duberlí Rodríguez [ex presidente del PJ], cuando apareció su nombre pese a que no tiene ningún audio. No pudo manejar la situación, porque la presión fue tal que tuvo que renunciar. Al margen de las investigaciones, creo que la población va a presionar para que existe una renovación general”, añadió.