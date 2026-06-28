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Resumen

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El jueves 4 de junio pasado, tres días antes de la segunda vuelta, Roberto Sánchez apareció en una conferencia de prensa en el Hotel Bolívar, flanqueado por Alfonso López Chau, Ricardo Belmont y George Forsyth. Tres ex candidatos presidenciales respaldándolo contra Keiko Fujimori. Ella no pudo replicar algo parecido. Apenas Rafael López Aliaga hizo un pronunciamiento, desganado, llamando a votar por ella. Su tocayo, Rafael Belaunde Llosa, ex candidato de Libertad Popular, apareció al lado de Keiko en el debate, a costa de varias renuncias en su partido.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.