El ministro de Salud, Abel Salinas, se pronunció sobre su reciente designación como miembro del Gabinete Ministerial y manifestó que los intereses del país deben estar siempre por encima de cualquier filiación política.

“La ciudadanía no busca si el ministro tiene uno u otro color político. La ciudadanía lo que busca es que pueda recibir la salud y yo me voy a preocupar por eso. La salud no debe tener bandera ni color político”, dijo en conferencia de prensa.

El aprista Abel Salinas brindó estas declaraciones en la ceremonia en la que fue presentado oficialmente como titular del Ministerio del Salud, donde también se refirió a la controversia generada en el Partido Aprista Peruano a raíz de su nombramiento.

El ministro aseguró que no tiene problemas con ningún miembro de su partido y dijo que su comentada expulsión aún no es oficial. Aseguró que todo lo concerniente a ello lo trabajará de manera interna y mantendrá a la ciudadanía “al margen”.

“Yo no he sido expulsado todavía oficialmente y eso será un tema que trabajaré, pero que tengo que mantener a la ciudadanía al margen de eso [...] Yo soy cercano y no estoy peleado con ningún miembro del partido nunca”, enfatizó.

“Creo que tenemos muchas cosas más prioritarias que pensar en eso, sería injusto de mi parte preocuparme por mí en lugar de preocuparme por los ciudadanos”, agregó.

Como se recuerda, el congresista aprista Mauricio Mulder se mostró en contra de la designación de Abel Salinas como ministro de Salud al señalar que “una persona que pertenece a un partido político y tiene participación política tiene que respetar al partido que milita”. De manera contraria, su compañero de bancada Jorge del Castillo le deseo éxitos en esta nueva labor.

El último miércoles se observó en un video a Abel Salinas disfrutando de un almuerzo junto con miembros del Partido Aprista, entre ellos, Jorge del Castillo. Ante ello, el ministro explicó que se trató de una reunión que comparten todos los miércoles desde hace varios años.

“Fue un almuerzo que hacen todos los médicos apristas todos los miércoles desde hace más de doce años y esta vez, en virtud de mi designación como ministro, consideraron bien invitarme para felicitarme”, reveló.



