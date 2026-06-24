A través de sus redes sociales, el Gobierno del Perú felicitó al presidente Abelardo de la Espriella por su histórica victoria electoral en Colombia, y saludó a la ciudadanía por su comprometida participación en esta jornada democrática, reafirmando así su “vocación institucional y anhelo de progreso”.

“El Perú reitera su mejor disposición para fortalecer las relaciones de amistad, cooperación e integración entre nuestros países, en favor del desarrollo y bienestar de ambos pueblos hermanos”, señaló Cancillería del Perú.

El Gobierno del Perú felicita al presidente Abelardo de la Espriella por su histórica victoria electoral, y saluda al pueblo colombiano por su comprometida participación en esta ejemplar jornada democrática, la cual reafirma su vocación institucional y anhelo de progreso.



El… — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 24, 2026

Cabe señalar que, en segunda vuelta las elecciones presidenciales en Colombia del domingo 212 de junio, según el conteo preliminar, con el 99,99 % de las mesas informadas, De la Espriella, del movimiento de derecha Defensores de la Patria, consiguió 12,9 millones de votos (49,66 %) y el senador Iván Cepeda, del partido oficialista de izquierda Pacto Histórico, sumó 12,7 millones de sufragios (48,70 %).

El abogado, de 47 años, aseguró que con su victoria han triunfado la esperanza y la voluntad de un pueblo que decidió recuperar su destino y la dignidad nacional.

“Sí podemos reconstruir la república, gobernar con cero corrupción, sin lugar para la politiquería, para volver a lo que hay que ser: una nación respetada. Sí podemos convertir a Colombia con el apoyo y el fervor del pueblo y la ayuda de Dios en una patria milagro”, expresó De la Espriella