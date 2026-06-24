El presidente de Colombia Abelardo de la Espriella. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
El presidente de Colombia Abelardo de la Espriella. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Por Redacción EC

A través de sus redes sociales, el Gobierno del Perú felicitó al presidente Abelardo de la Espriella por su histórica victoria electoral en Colombia, y saludó a la ciudadanía por su comprometida participación en esta jornada democrática, reafirmando así su “vocación institucional y anhelo de progreso”.

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