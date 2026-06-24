A través de sus redes sociales, el Gobierno del Perú felicitó al presidente Abelardo de la Espriella por su histórica victoria electoral en Colombia, y saludó a la ciudadanía por su comprometida participación en esta jornada democrática, reafirmando así su “vocación institucional y anhelo de progreso”.
“El Perú reitera su mejor disposición para fortalecer las relaciones de amistad, cooperación e integración entre nuestros países, en favor del desarrollo y bienestar de ambos pueblos hermanos”, señaló Cancillería del Perú.
Cabe señalar que, en segunda vuelta las elecciones presidenciales en Colombia del domingo 212 de junio, según el conteo preliminar, con el 99,99 % de las mesas informadas, De la Espriella, del movimiento de derecha Defensores de la Patria, consiguió 12,9 millones de votos (49,66 %) y el senador Iván Cepeda, del partido oficialista de izquierda Pacto Histórico, sumó 12,7 millones de sufragios (48,70 %).
El abogado, de 47 años, aseguró que con su victoria han triunfado la esperanza y la voluntad de un pueblo que decidió recuperar su destino y la dignidad nacional.
“Sí podemos reconstruir la república, gobernar con cero corrupción, sin lugar para la politiquería, para volver a lo que hay que ser: una nación respetada. Sí podemos convertir a Colombia con el apoyo y el fervor del pueblo y la ayuda de Dios en una patria milagro”, expresó De la Espriella
El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde sostiene que la potestad de conceder indultos forma parte de las atribuciones históricas del jefe de Estado y cuestiona las restricciones impuestas a esta figura.
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