El exvocero de la bancada de Perú Libre, Alex Paredes, respaldó las sugerencias de cremar los restos del cabecilla terrorista Abimael Guzmán, quien falleció el 11 de setiembre, a los 86 años de edad, mientras cumplía la pena de cadena perpetua en la Base Naval del Callao.

Ante ello, el congresista oficialista resaltó que hasta el momento la bancada no ha sido consultada su posición respecto a cómo actuar frente al cadáver del genocida que provocó la muerte de más de 60.000 mil peruanos entre los años 80 y 90.

“Yo no he sido consultado por posición de bancadas de incinerar restos de Abimael Guzmán”, sostuvo en diálogo con RPP para luego agregar que “sería lo más pertinente, pero no tendría respuesta a dónde deben ir”.

La posición del legislador va en sintonía con las diez bancadas que conforman el Parlamento, ya que también consideraron que “el cuerpo del genocida debe ser incinerado”.

Además, el Ministerio de Justicia envió un oficio a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, donde recomienda actuar con los despojos de Guzmán Reinoso luego de que hayan pasado más de 36 horas desde que fue llevado a la Morgue Central del Callao y no hayan sido entregados a algún familiar directo.

Tanto el Legislativo como Ejecutivo buscan evitar que con los restos del sanguinario terrorista se “realicen actos de reivindicación” o hechos que afecten el orden público y la seguridad del país.

