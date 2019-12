La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, cuestionó la forma en la que el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, sustentó este martes su requerimiento de 36 meses de prisión preventiva para la lideresa de Fuerza Popular. Esto en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos a raíz de los aportes a sus campañas presidenciales del 2011 y 2016.

“Ha leído y leído una serie de declaraciones, está repitiendo el requerimiento del año 2018”, consideró la defensora legal de la excandidata presidencial, para quien la exposición de Pérez fue “aburrida”.

En esa línea, sostuvo que la forma en la que Pérez intervino no aporta mucho, aunque dijo que se debe respetar la técnica o dinámica del representante del Ministerio Público.

“No se trata de leer y leer todas las declaraciones, hasta ustedes mismos se han aburrido de escuchar lectura tras lectura. Hay que traerle información de calidad al juez”, instó.

Durante la audiencia de este martes, Loza y Pérez tuvieron un altercado vernal que mereció el llamado de atención del juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Crimen Organizado.

En el transcurso de sus alegatos, Pérez dio cuenta de distintos testimonios de falsos aportantes para la campaña del 2011. Al señalar que está al 70% de esta parte de su intervención, pidió al juez continuar en la siguiente sesión. Acotó que, además, faltan sus alegaciones sobre la campaña del 2016.

Previamente, el juez adelantó los horarios de las próximas citas: jueves 2 de enero del 2020 (de 10 a.m. a 2 p.m. y de 4 p.m. a 8 p.m.); viernes 3 (de 3 p.m. a 7 p.m.); sábado 4 (de 9 a.m. a 1 p.m.). Y si no se acaba ese último día, precisó, el miércoles 8 desde 3 p.m.