Abogada de FP: “Testigo va a tener que acreditar esta supuesta coacción”

La abogada de Fuerza Popular, Liza Ramos Dávila, niega que el partido político haya enviado a Jorge Yoshiyama —sobrino del ex dirigente fujimorista Jaime Yoshiyama— para convencer a supuestos aportantes a la campaña de la agrupación del 2011, como revela un informe de la Unidad de Investigación de El Comercio.

—La fiscalía plantea la hipótesis de que Cristian Jo Monti, Félix Guayas y Sandro Petruccelli no aportaron a la campaña del 2011. ¿Qué puede decir?

En principio se trata de una hipótesis fiscal. Con relación a los aportantes Guayas, Petruccelli y Jo Monti como las personas que habrían negado su aporte, nosotros [Fuerza Popular] contamos con recibos con su letra y firma; por lo tanto, ellos tendrían que demostrar por qué ese cambio de versión. Voluntariamente han firmado los recibos y reconocen su firma.

—¿Van a requerir peritajes?

Vamos a pedir peritajes grafotécnicos de varias de estas personas, porque ese cambio de versión todos ellos [lo] van a tener que explicar.

—Se suplantaron 86 identidades y los depósitos no los realizó el partido.

En las empresas con algún nivel de organización, el gerente o el tesorero no [lo] van a hacer [identificar los nombres de los aportantes]. Se tiene a un personal que se encarga de ello, y al momento de hacer los depósitos, le piden el nombre, que es parte del protocolo bancario, con ello no están suplantando a nadie.

—¿Existió una contabilidad paralela en el partido?

La fiscalía plantea como hipótesis la contabilidad paralela por la existencia de hojas legalizadas en blanco, cuando esto es una práctica contable habitual. Invocaría un poquito de sensatez, en la identificación de los hechos se está satanizando todo lo que se podría vincular con Fuerza Popular.

—El testigo protegido de la fiscalía dice que habría sido coaccionado por Jorge Yoshiyama Sasaki para que cambie la declaración que rindió en la Dirila. ¿Actuó por pedido expreso del partido?

Primero, el señor va tener que acreditar esta supuesta coacción, porque no se puede lanzar ese tipo de afirmaciones sin ninguna forma de acreditación y en su momento el señor Jorge Yoshiyama también dará su versión de los hechos.

—¿Jorge Yoshiyama actuó por encargo o pedido del partido?

De ninguna manera.