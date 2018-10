La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza, cuestionó al juez Richard Concepción Carhuancho y al fiscal José Domingo Pérez durante la audiencia en la cual se lee la resolución sobre el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra la lideresa de Fuerza Popular.

A través de su cuenta de Twitter, Giuliana Loza dijo que la decisión que tomó Concepción Carhuancho de dictar su decisión solo en el caso de Keiko Fujimori, cuando todavía no se ha debatido el requerimiento de prisión preventiva contra otros seis imputados, afecta el debido proceso.

"Resolver el requerimiento de prisión preventiva estando pendiente la sustentación de seis defensas sobre la tesis fiscal de organización criminal evidencia afectación al debido proceso", señaló la abogada.

Asimismo, dijo que el juez Richard Concepción Carhuancho adelantó conclusiones relacionadas a la responsabilidad penal de estos seis investigados y sobre los cuales todavía no se ha debatido el pedido del fiscal José Domingo Pérez para aplicarles 36 meses de prisión preventiva.

Loza también criticó al fiscal que investiga a Keiko Fujimori porque, supuestamente, le notificó esta mañana sobre cambios en la imputación a cuatro de los presuntos integrantes de la organización criminal dentro de Fuerza Popular. Esta observación la hizo pública en medio de la audiencia y mientras Concepción Carhuancho leía su resolución.

"Esta defensa quiere dejar constancia que, mientras su despacho da lectura de su resolución [...] acaba de ser notificada por la fiscalía hace pocos minutos de la disposición fiscal N°85 con la cual cambia y precisa la base fáctica, una vez más, relacionada a cuatro personas que serían integrantes de esta presunta organización criminal que es liderada por mi patrocinada (Keiko Fujimori)", comentó en la audiencia.

En respuesta, el fiscal José Domingo Pérez dijo que la abogada de Keiko Fujimori estaba mintiendo. "Eso es totalmente falso, lo que está hablando la señora abogada", comentó.

El juez Richard Concepción Carhuancho no hizo caso a este incidente y aseguró que, al no haber sido notificado antes de emitir su resolución, esta presunta acusación no tenía sustento.

"Yo estoy resolviendo solo con lo que tengo [...] No quiero entrar en esta incidencia. No me han alcanzado (esa notificación) así que estoy trabajando con la disposición de formalización y continuación de investigación (contra Keiko Fujimori)", dijo el magistrado.