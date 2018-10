Abogada de Keiko Fujimori afirma que imputación fiscal no está acreditada

Para Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, no cabe imponer prisión preventiva para su defendida, porque el fiscal José Domingo Pérez no ha sido capaz de precisar ni individualizar elementos de convicción que vinculen a la lideresa de Fuerza Popular con el delito de lavado de activos que se le imputa.

“No existe a la fecha por más que la fiscalía pretenda hacer un organigrama o una elucubración respecto una organización criminal, no existe elemento de convicción válido, sólido y fundado que acredite la vinculación de la señora Keiko Fujimori a alguna de las modalidades de lavado de activos”, expresó durante su intervención en la audiencia donde se evalúa la medida restrictiva contra la ex candidata presidencial.

Como se sabe, este miércoles se inició la audiencia en donde el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, evalúa el pedido de 36 meses de prisión preventiva solicitados por el fiscal José Domingo Pérez, que investiga a Keiko Fujimori y Fuerza Popular a raíz de los presuntos aportes de Odebrecht para la campaña presidencial del 2011.

A juicio de Loza, el fiscal no acreditó que Fujimori lidere una organización criminal, como se señala en el requerimiento.

“Respecto a la señora Fujimori, no hay un acto de corroboración. Ni si quiera hay una fuente valida que pueda sustentarse como elemento de convicción suficiente que acredite la imputación”, aseveró.

Asimismo, rechazó que su defendida haya solicitado, recibido o distribuido activos de procedencia ilícita. “No basta citar a un testigo protegido que diga muchas cosas, pero que no termine corroborando en absoluto nada. Me pueden traer unos chats, Telegram o Whatsapp, carecen de relevancia jurídico penal a efectos de esta audiencia”, insistió.



También aseveró que es falso que Keiko Fujimori tuviera pleno conocimiento de fondos presuntamente donados por Odebrecht para la campaña del 2011.



“Si es que el Ministerio Público pretende que su despacho ordene una prisión preventiva en contra de mi patrocinada, deberá por mandato legal corroborar el hecho que se le está atribuyendo como componente de lavado de activos. No hechos periféricos, no hechos ajenos a lo que a ella se le imputa”, sentenció.



El juez adelantó que la audiencia continuará este jueves.