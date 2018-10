Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, confirmó esta mañana que en los próximos días presentará una recusación en contra del juez Richard Concepción Carhuancho para que este no pueda evaluar los futuros requerimientos de la fiscalía en contra de su clienta, que es investigada por el presunto delito de lavado de activos.

“Nosotros presentaremos en el momento oportuno, en estos días, la recusación correspondiente para el apartamiento formal de todo el proceso. La recusación va dirigida contra Concepción Carhuancho”, manifestó en declaraciones a Radio Programas.

Loza también indicó que la resolución dictada anoche por la Segunda Sala Penal de Apelaciones, que dejó sin efecto la detención preliminar contra Keiko Fujimori y otros 19 implicados en los aportes a Fuerza Popular, “concluye que hubo una actuación incorrecta de parte del juez Concepción”.

Agregó que esta decisión no les deja dudas de que el juez de primera instancia “debe ser apartado del proceso. “Ningún juez puede actuar como actuó el juez en este caso”, cuestionó.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones determinó, tras analizar la resolución judicial emitida por el juez Concepción Carhuancho, que esta no estuvo sustentada ni motivada.

La abogada de Keiko Fujimori señaló que el posición de la Segunda Sala Penal de Apelaciones revela que “hubo un copia y pega” de los argumentos expuestos por el fiscal José Domingo Pérez en la resolución con la que Concepción dictó la detención preliminar de la lideresa de Fuerza Popular.

“No hubo el menor análisis de parte del señor juez y aceptó ciegamente lo que el fiscal estaba exponiendo, no verificó y no analizó [el pedido]. Así no debe funcionar la justicia”, acotó.

Por su parte, Keiko Fujimori publicó en sus redes sociales una foto con sus dos hijas con el mensaje: "feliz y agradecida".

El fiscal José Domingo Pérez tiene hasta este viernes, fecha en la que vence el plazo de investigación en el marco de la Ley de Crimen Organizado, para formalizar investigación preparatoria contra Fujimori Higuchi y los otros implicados en el presunto lavado de dinero, entre ellos los ex ministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya.