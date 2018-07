Giuliana Loza, defensora legal de la ex candidata presidencial, dijo que no sabe quién es "la señora K", mencionada por el juez Hinostroza en un audio

Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, dijo que no sabe quién es la “señora K”, que es mencionada en una grabación en la que participó el suspendido juez supremo César Hinostroza.

Hinostroza, como titular de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, debía evaluar el recurso de casación que interpuso Fujimori Higuchi y su esposo, Mark Vito Villanella, para dejar sin efecto la investigación que les sigue por el presunto delito de lavado de activos por los cocteles de Fuerza Popular.



"Sobre el audio, sé lo que todos hemos escuchado estos días. Sobre la 'señora K', no sé quién es la 'señora K', no he participado en ese audio, así que serán estas personas las que tengan que responder", dijo Loza en declaraciones a Radio Programas.

El audio al que hace alusión es una conversación entre César Hinostroza y el empresario Antonio Camayo. Este último coordina con el magistrado una reunión con una persona que identificó como "señora K" de la "fuerza número uno".

Giuliana Loza también negó que hayan recibido algún tipo de favorecimiento de parte de la sala que presidió Hinostroza en casación que presentaron.

"Dicen que se resolvió de manera muy rápida, entre 10 y 11 días, lo cual no es cierto. Desde que ingresó a la sala donde fue resuelta, fue decidida en más de 35 días. Ingresó a fines de abril y la fecha de la decisión de la calificación fue el 4 de junio y notificada a las partes recién el 25 de junio", comentó.

La abogada de Keiko Fujimori aseguró que, si es que la Corte Suprema aprueba la casación de control de plazos que favorecería a la ex candidata presidencial, sería porque tienen todos los fundamentos. "Estamos cuestionando una investigación vencida con plazos en exceso", concluyó.