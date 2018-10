Giulliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, criticó este sábado que se haya programado prontamente la audiencia en la que se analizará el pedido de prisión preventiva por 36 meses solicitada contra su patrocinada por el fiscal José Domingo Pérez.

A través de su cuenta de Twitter, la letrada indicó que recién este sábado a las 9:56 a.m. se les notificó que se realizaría la mencionada sesión este domingo a las 10:00 a.m. Agregó que el tiempo otorgado no es suficiente para preparar correctamente la defensa.

“Hoy, a las 9:56 a.m., se nos ha notificado que en 24 horas será la audiencia sobre el requerimiento de prisión preventiva a Keiko Fujimori. ¿Es posible analizar 9717 páginas en ese tiempo para preparar la defensa?”, preguntó.

#DebidoProceso Hoy, a las 9:56 am se nos ha notificado que en 24 horas será la audiencia sobre el requerimiento de prisión preventiva a @KeikoFujimori ¿Es posible analizar 9717 páginas en ese tiempo para preparar la defensa? (1/4) pic.twitter.com/wbsJJo49Ky — Giulliana Loza (@GiullianaLoza) 20 de octubre de 2018

Loza manifestó que todas las personas tienen derecho a una debida defensa, pero que ello implica contar “con tiempo razonable” y “con la información completa”.

Toda persona tiene derecho a una debida defensa; eso implica contar con tiempo razonable y con la información completa. Hemos corroborado la numeración de los folios y faltan páginas en el expediente. ¿Esto garantiza un debido proceso? (2/4) — Giulliana Loza (@GiullianaLoza) 20 de octubre de 2018

“Hemos corroborado la numeración de los folios y faltan páginas en el expediente. ¿Esto garantiza un debido proceso?”, volvió a consultar.

Asimismo, insistió en que se ha presentado una recusación contra el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, y recordó que el juez fue apartado por la Sala Penal de Apelaciones cuando se ordenó la liberación de Keiko Fujimori a propósito de la orden de detención preliminar dictada inicialmente.

“Los antecedentes establecidos por la propia sala superior indican que el juez actuó falto de imparcialidad, afectó el principio acusatorio, la debida motivación y el debido proceso. Por ello debemos revisar con especial cuidado toda la documentación remitida”, añadió.

Más temprano, Giulliana Loza puso en duda su asistencia y la de su patrocinada a la audiencia que dirigirá este domingo desde las 10: a.m. el juez Richard Concepción Carhuancho por una investigación que sigue la fiscalía por el presunto delito de lavado de activos.