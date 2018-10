La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, aseveró esta tarde que "por segundo día consecutivo" se observa una intención de perjudicar a la defensa por parte del fiscal José Domingo Pérez.

"Han sido testigos en la audiencia que acaban de presenciar que por segundo día consecutivo hay una clara y evidente intención de parte del Ministerio Público de querer aquí perjudicar, cuando no intimidar, a los abogados defensores que estamos participando en esta audiencia, lo cual es absolutamente, no solo incorrecto, si no ya arbitrario", sostuvo en diálogo con Canal N.

Loza brindó estas declaraciones en referencia al incidente protagonizado entre el fiscal Pérez y el abogado de Jaime Yoshoyama Humberto Abanto, luego de que este protestase ante el juez Concepción Carhuancho al considerar que Humberto que José Domingo Pérez lo sindicó como parte del staff de la organización criminal.

“Perdón señoría, el señor está levantando una imputación de ser yo miembro de una organización criminal porque si es así, yo lo desafío a que lo formule […] cómo va a ser una imputación a la defensa que un abogado que asista a una diligencia va a ser imputado como la condición de un ‘staff’”, replicó Abanto durante la audiencia.

En esa línea, Loza aseveró que la fiscalía no tiene "ningún derecho de intentar perjudicar" a las defensas legales que "no son parte de la acusación".

"El Ministerio Público no tiene ningún derecho de intentar perjudicar a los abogados defensores que no son parte de esto", señaló.

Similar postura tuvo su colega Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, quien cuestionó que el fiscal Pérez actúe de manera "irresponsable" con la "anuencia y aquiescencia" del fiscal superior Rafael Vela Barba y el juez Richard Concepción Carhuancho.

"Esta irresponsable actuación que ha contado con el protagonismo del fiscal, pero además, la anuencia y aquiescencia del fiscal [Vela] Barba y del señor juez que no reaccionó hasta que no hubo una protesta aireada y generalizada de parte de la defensa", manifestó.

Ambos abogados indicaron que que pedirán al área de defensa legal del Colegio de Abogados de Lima que tome acciones ante esta situación, pues están viendo afectado su ejercicio de defensa.

"Le exigimos al CAL, al área de defensa legal que tome inmediata acción para contener este desborde que pretende sumir en la indefensión a un conjunto de personas que afrontan un pedido de privación de libertad", declaró Abanto.