Abogada María Jara Risco juró como nueva ministra de Transportes

El presidente Martín Vizcarra tomó esta tarde juramento a la abogada María Jara Risco como nueva titular de Transportes y Comunicaciones (MTC), en reemplazo de Edmer Trujillo, quien renunció hace doce días tras cuestionamientos a su gestión, informaron fuentes de El Comercio.

Jara Risco ya ha trabajado antes junto al presidente Vizcarra cuando él estuvo al frente de este sector en el 2017. Entonces ella ocupó el cargo de directora de la Dirección General de Transporte Terrestre del MTC, pero renunció tras una denuncia sobre papeletas 'fantasma' que involucraba a funcionarios de la Sutran, entidad de la que fue superintendente entre abril de 2015 y agosto de 2016, en el gobierno de Ollanta Humala. Entonces Jara rechazó las acusaciones.

Otro encargo que tuvo en este gobierno fue como directora general de Políticas y Análisis Regulatorio de Industria (Produce) entre las gestiones de Daniel Córdova y la actual ministra Rocío Barrientos.



Jara Risco también fue gerente de Transporte Urbano entre 2011 y 2014 durante la gestión de la ex alcaldesa Susana Villarán.

Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con estudios de Maestría de Derecho de la Competencia y la Propiedad Intelectual en la misma universidad. También tiene experiencia de docencia a nivel de post grado en la PUCP y en la Universidad del Pacífico.



-No prosperó designación-

Desde ayer había sido voceado para este cargo el economista Gustavo Guerra García, que también fue funcionario de la gestión de Villarán y el año pasado candidato a la Alcaldía de Lima, pero este utilizó su cuenta de Facebook para descartar que vaya a asumir como ministro del sector.

"Es cierto que me han consultado sobre el tema y que he conversado con Salvador del Solar, primer ministro, sobre esa posibilidad y también sobre la posibilidad de ser Presidente Ejecutivo de la ATU (Autoridad de Transporte Urbajo). Pero, tras analizar fríamente todos los factores debo decir que no está ni en el gobierno ni en mí la decisión de dar pasos en alguna de esas direcciones", señaló.

