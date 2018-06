Abogado de Alberto Fujimori: “Todo debe ser investigado”

Miguel Pérez Arroyo, abogado del ex presidente Alberto Fujimori, señaló este jueves que le parece correcto que se haya abierto una indagación previa para determinar si hubo presuntos favores políticos –entre ellos el indulto humanitario otorgado a su patrocinado– ofrecidos por el ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski para evitar su vacancia.

En diálogo con RPP TV, el defensor del ex jefe del Estado precisó que el Ministerio Público ha iniciado una indagación previa, “que es diferente a una disposición de investigación preliminar”.

“Si es que se ha abierto una previa es que no hay todavía para una preliminar. Todo debe ser investigado. Si a nivel previo no hay nada, será archivado. No nos debe alarmar una situación de estas características”, destacó.

En ese sentido, indicó que la fiscalía puede determinar en el ámbito penal cómo se labró el indulto, pero que “nadie discute los poderes del presidente para indultar en términos de poder político”.

“Hay un conjunto de imprecisiones, los sentimientos afloran […]. Soy neutral. Las cosas de esta naturaleza hay que analizarlas sin ningún apasionamiento. Hay que leer la sentencia de la Corte IDH de manera objetiva, no ha dicho que el Perú debe revisar el indulto”, sostuvo.

“No lo dice expresamente en ninguna parte de la resolución. Tampoco da una fecha límite para que el Estado se pronuncie, sino para que haga un control jurisdiccional. Luego de eso dice que se solicitarán los informes de lo hecho hasta la fecha”, refirió.

Cabe indicar que Alberto Fujimori recibió un indulto y un derecho de gracia el 24 de diciembre del 2017. Tres días antes, había sorteado un pedido de vacancia presidencial en su contra con votos a su favor de un grupo de congresistas liderados por Kenji Fujimori.