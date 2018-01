El abogado Miguel Pérez Arroyo, defensor del ex presidente Alberto Fujimori, dijo hoy que no tendría problemas en recomendarle a su cliente hacer público el informe médico que forma parte del expediente del indulto humanitario que recibió hace poco más de un mes.

“Yo he visto al ex presidente Fujimori muchas veces en crisis de salud. No tengo la menor duda de que su salud es endeble y grave. En ese sentido y si fuera el caso no tendría problemas en hacer esa recomendación [hacer público su expediente médico]”, manifestó en Radio Programas.

Pérez Arroyo remarcó que a quien corresponde autorizar la publicación del informe médico sobre el indulto es, exclusivamente, a Fujimori.

Por eso indicó que la Defensoría del Pueblo debió solicitarles la información a través de un oficio.

“¿A quién le han pedido? ¿A Alberto Fujimori? El titular no ha sido consultado. La Defensoría debió dirigirse a él, remitir un oficio y hacerlo formal”, comentó.

Además, el letrado opinó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no podrá invalidar el indulto humanitario porque la audiencia convocada es de supervisión de cumplimiento de condena y no para analizar la gracia presidencial.

En ese sentido, afirmó, que, desde un punto de vista formal y legal, no hay forma de que Alberto Fujimori regrese a la cárcel.