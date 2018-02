Roberto Su, abogado de Alejandro Toledo, comenta su posición sobre la próxima evaluación que hará la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, sobre el pedido de extradición contra el prófugo ex presidente.

Asimismo, se refiere a las revelaciones de Josef Maiman, de las que da cuenta hoy El Comercio. De acuerdo a lo que señala la solicitud de extradición, el empresario peruano-israelí confirmó que participó en el encuentro que sostuvieron en Brasil Alejandro Toledo y el ex director de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, y que fue allí donde se acordó la forma en que se realizaría el pago de la coima que recibió el ex presidente a cambio de otorgar a los brasileños los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. Además, el empresario peruano-israelí entregó su agenda a la fiscalía, en la que está registrado el encuentro en el hotel Marriott de Río de Janeiro en el 2004.

¿Están conformes con el tribunal que analizará la extradición?

No tenemos ninguna preferencia por la Sala Suprema, creemos que actuarán con criterio de justicia.



¿Cómo toman las revelaciones de Josef Maiman?

Se ha sustentado el requerimiento en declaraciones contradictorias entre Jorge Barata y Josef Maiman. Uno dice que serían por contratos ficticios y Maiman dice que se hicieron vía donaciones.



¿Cuál fue la reacción de Alejandro Toledo ante el pedido de extradición?

Yo me enteré por el Twitter del Poder Judicial, ya luego tuvimos la resolución [en la que se ordena armar el cuadernillo] y le he hecho llegar toda la información. La impresión del [ex] presidente es que era algo que ya se veía venir.