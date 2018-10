El abogado del capturado ex juez supremo César Hinostroza, William Paco Castillo, aseveró esta mañana que su cliente pidió asilo político en España, puesto que "se sabe victima de persecución política".

"Mi cliente ha pedido asilo político y este se pide cuando uno se cree víctima o se sabe víctima de una persecución política más allá del trascendido punitivo. Hemos visto que por encima de las imputaciones penales por las cuales es sujeto de proceso", sostuvo en diálogo con Canal N.

"Hemos visto activado todo el aparato estatal, desde la figura del presidente de la República, hasta el señor primer ministro, el Parlamento, el presidente del Poder Judicial, todos hablando acerca de una sola persona, de un solo procesado", señaló.

Asimismo, Paco Castillo informó que su cliente fue detenido por la policía española y no por la Interpol.

"Escuché [esta mañana] al presidente hablar de que había sido detenido por agentes de la Interpol, entonces, a mí me llamó la atención, porque no reza ese protocolo. Los agentes de la Interpol no están facultados para detener a nadie. En este caso es la policía española la que lo está custodiando", indicó.

Detalló que a las 1 p.m. (hora peruana) la Sala de Audiencias en España evaluará en una audiencia privada la situación legal del ex juez supremo. Dijo desconocer, en esa línea, si el magistrado asumirá su propia defensa o será defendido por un abogado español.

"Esta audiencia es una audiencia privada donde finalmente será el Estado español el que determine si acoge o no la solicitud de asilo que ha peticionado el señor César Hinostroza", manifestó.

"Supongo que se defenderá personalmente o con una abogado del foro español, eso no me lo ha comentado", añadió.

Como se informó, el suspendido juez César Hinostroza fue capturado la madrugada de hoy (hora peruana) en la ciudad de Madrid en España, país a donde fugó pese a tener una orden de impedimento de salida del Perú.

La captura, que fue confirmada por el presidente Martín Vizcarra, ocurrió un día después de que el Gobierno ofreciera una recompensa de 40 mil soles para la persona que brinde información sobre su paradero.